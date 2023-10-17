Стало известно, когда появится обновленный кроссовер Nissan X-Trail
Японский автоконцерн Nissan представил обновленный кроссовер Rogue для североамериканского рынка. Российскому потребителю эта модель знакома под названием X-Trail. Старт продаж запланирован на начало следующего года. Кроссовер выполнен в четырех комплектациях: S, SV, SL и Platinum. Производством кроссовера будет заниматься завод в Теннесси (США), информации о ценах производитель пока не обнародовал.
Модель претерпела значительные изменения, в частности, Rogue оборудован новой решеткой радиатора с горизонтальными ламелями, иными бамперами и обновленными фонарями с графикой. Салон кроссовера украшает модернизированная мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном и сервисами Google. Есть беспроводная зарядка, в помощь водителю — фирменный комплекс систем безопасности Nissan Safety Shield 360.
Оснащен автомобиль турбомотором VC-Turbo, объемом 1,5 л, он сменил атмосферный агрегат объемом 2,5 л, мощность двигателя 204 л.с. и 305 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с вариатором Xtronic нового поколения. У кроссовера есть и передний, и полный привод.
Стоит отметить, что Nissan ушел российского рынка в 2023 году, несмотря на это? автомобили японского бренда можно купить в отечественных салонах. Дилерs ввозят эти модели в нашу страну частным образом, используя альтернативные пути доставки.
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Источник: Autonews.ru
Фото: Nissan
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)
Рестайлинг
Нету
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум