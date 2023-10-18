Присматриваю зимние шины – что сейчас недорого?
Эксперты «За рулем» назвали недорогие и качественные зимние шины
Европейских шинных брендов РФ стало гораздо меньше: Nokian переименован в Ikon, вместо Continental пришел Matador, совсем ушел Michelin. Продолжают производиться у нас лишь Pirelli и Yokohama.
Растет количество китайских марок, среди которых лидируют Nexen и Sailun, а также в топах продаж удерживаются российские Viatti, КАМА и Cordiant со своей второй линейкой Tunga. Эксперты «За рулем» собрали приблизительные цены на шипованные шины в самом популярном типоразмере.
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- Ikon HKPL 10P – 8960 рублей
- Continental IceContact 3 – 8320 рублей*
- Michelin X-Ice North 4 – 7600 рублей*
- Ikon HKPL 9 – 7180 рублей
- Pirelli Ice Zero – 6750 рублей
- Hankook Winter i*Pike RS2 – 6500 рублей
- Nordman 8 – 6440 рублей
- Nordman 7 – 6030 рублей
- Gislaved NordFrost 200 – 5900 рублей
- Formula Ice – 5500 рублей
- Cordiant Snow Cross 2 – 5480 рублей
- Yokohama iG55 – 5430 рублей
- Nordman 5 – 5400 рублей
- Tigar Ice – 5170 рублей
- Viatti Brina Nordico – 4980 рублей
- Kama Alga – 4140 рублей
- Tunga Nordway 2 – 4020 рублей.
*остатки на складах или параллельный импорт
Какие шины предпочесть и как выглядит текущая ситуация по ценам в других типоразмерах шипованных и фрикционных зимних шин – в нашем большом материале!
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Фото: Depositphotos
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