Присматриваю зимние шины – что сейчас недорого?

Эксперты «За рулем» назвали недорогие и качественные зимние шины

Европейских шинных брендов РФ стало гораздо меньше: Nokian переименован в Ikon, вместо Continental пришел Matador, совсем ушел Michelin. Продолжают производиться у нас лишь Pirelli и Yokohama.

Растет количество китайских марок, среди которых лидируют Nexen и Sailun, а также в топах продаж удерживаются российские Viatti, КАМА и Cordiant со своей второй линейкой Tunga. Эксперты «За рулем» собрали приблизительные цены на шипованные шины в самом популярном типоразмере.

Ikon HKPL 10P – 8960 рублей

Continental IceContact 3 – 8320 рублей*

Michelin X-Ice North 4 – 7600 рублей*

Ikon HKPL 9 – 7180 рублей

Pirelli Ice Zero – 6750 рублей

Hankook Winter i*Pike RS2 – 6500 рублей

Nordman 8 – 6440 рублей

Nordman 7 – 6030 рублей

Gislaved NordFrost 200 – 5900 рублей

Formula Ice – 5500 рублей

Cordiant Snow Cross 2 – 5480 рублей

Yokohama iG55 – 5430 рублей

Nordman 5 – 5400 рублей

Tigar Ice – 5170 рублей

Viatti Brina Nordico – 4980 рублей

Kama Alga – 4140 рублей

Tunga Nordway 2 – 4020 рублей.

*остатки на складах или параллельный импорт

Какие шины предпочесть и как выглядит текущая ситуация по ценам в других типоразмерах шипованных и фрикционных зимних шин – в нашем большом материале!

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Фото: Depositphotos