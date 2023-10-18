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Вот как автомобилистов «разводят» на шиномонтаже: не попадитесь!

Эксперт Хайцеэр: на шиномонтаже часто обманывают с ремонтом колес

Большинство автолюбителей в ближайшее время ждет замена летних шин на зимние. Эксперты советуют подготовиться к этой процедуре заранее. Хотя в сезон очередей на шиномонтаж все равно избежать не удастся, чем и пользуются нечистые на руку работники мастерских.

Впрочем, обманывать водителей там научились не только при замене колес, но и при ремонте, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

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«Обман наиболее распространен в процессе ремонта шин, когда сотрудник шиномонтажа видит, что шину починить нельзя, но тем не менее берется за работу. Это связано в первую очередь с ремонтом боковых порезов и других подобных дефектов, когда результата ремонт не даст, и шина быстро порвется и потребует замены», — предупредил эксперт.

Также он советует хорошо подумать, когда на шиномонтаже пытаются убедить в необходимости замены шин на новые, несмотря на то, что имеющиеся еще сохраняют ресурс.

Источник: Газета.ru

Фото: Depositphotos

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