Эксперт назвал популярные китайские шины и их преимущества
После ухода из России большинства западных шинников пустующую нишу практически полностью заняли китайские и российские компании. Как рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов, очевидным преимуществом шин китайского производства являются их широкий модельный и размерный перечень, низкая цена и доступность на рынке.
«Среди наиболее популярных брендов – Sailun, Triangle, Hifly. Год назад китайские и отечественные шины практически заменили западные бренды. Объема продукции хватает, чтобы удовлетворить потребности автомобилистов», — отметил эксперт.
У отечественных брендов тоже есть что предложить автомобилистам. А самыми распространенными среди них стали шины марок Amtel, Cordiant и Kama, добавил Тимашов.
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Источник: Газета.ru
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