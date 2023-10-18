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Livan представил новый кроссовер для России: за сколько его можно купить

Объявлен предзаказ на новый кроссовер Livan X6Pro по цене от 2,63 млн рублей

Компания Livan (принадлежит Geely) презентовала в России кроссовер X6Pro. Оформить предзаказ на автомобиль уже можно в 73 дилерских центров бренда. Цены на кроссовер стартуют от 2 629,9 тыс. рублей в зависимости от комплектации: Luxury (147 л.с.) – 2,63 млн рублей, Premium (147 л.с.) – 2,739 млн рублей, Flagship (180 л.с.) – 2,829 млн рублей.

Автомобиль отличается динамичным дизайном в современной спортивной стилистике и по своим габаритам относится к сегменту «С». Габариты новинки – 4535х1845х1725 мм, размер колесной базы - 2683 мм.

Livan X6Pro
Livan X6Pro
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Кроссовер получил массивный капот, большую решетку радиатора в форме крыла бабочки, светодиодную оптику, 18-дйюмовые колесные диски и передний бампер с изгибами, напоминающими бумеранг.

На момент старта продаж на российском рынке X6Pro будет доступен с четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,5 литра с турбонаддувом мощностью 147 л.с. и 180 л.с. (270 Нм и 290 Нм соответственно). Мотор работает в сочетании с 7-ступенчатой трансмиссией DCT с возможностью выбора режимов движения (ECO+COMFORT+SPORT).

Livan X6Pro
Livan X6Pro

В списке полезных опций кроссовера— система бесключевого доступа, кнопка запуска двигателя, климат-контроль, зеркала с электроприводом и обогревом, круиз-контроль, широкоугольная камера заднего вида, панорамная крыша с люком и др.

В России Livan X6Pro будет доступен в двух вариантах цветового исполнения салона: сочетании черного и молочного цветов, а также голубого и белого.

Источник, фото: Livan

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