#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Citroen C3Автоконцерн Citroen намерен покорить европейский рынок своим лучшим хетчбэком e-C3
Citroen объявил старт продаж новинки хетчбэка...
Повышенный расход топлива и частые поломки – сигнал к замене автоПовышенный расход топлива и частые поломки – сигнал к замене авто
Эксперты назвали 4 ключевые причины избавиться...
Инцидент в Тольятти 17 октября 2023 годаЧто происходит на фото? Странный инцидент в Самарской области
В Тольятти на оживленную дорогу упала огромная...

Популярные у преступников: марки авто, которые угоняют чаще всего

В этом году чаще всего угоняют автомобили марок Toyota и Hyundai

В 2023 году произошло больше всего угонов автомобилей Toyota (15%) и Hyundai (12%), поделилась своей статистикой страховая компания «Согласие».

Наиболее привлекательными для злоумышленников стали модели RAV4 от Toyota и Solaris, Tucson, Creta, Palisade от Hyundai. Также нередки случаи угона автомобилей Kia, Mitsubishi, Lada, Skoda, Audi, а среди премиальных авто лидируют Genesis и Porsche.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Воры угнали 3 дорогих авто у дилера. Но владельцы взбешены не этим

В 60% случаев преступники похищали машины 2022–2021 гг. выпуска. На кражи трехлетнего транспорта приходится 15%, а доля угонов автомобилей, выпущенных в 2019 году и ранее, составляет гораздо меньше: 9–3%.

Более половины угонов произошло в Московском регионе. Также кражи авто случались в Самаре, Екатеринбурге, Свердловской области, Алтайском крае, Сургуте, Калужской области, Перми и др.

Среди наиболее заметных происшествий в этом году можно назвать угон Toyota RAV4 в Москве, страховая выплата по которому составила более 4,2 млн рублей. Угон Toyota Land Cruiser Prado также привел к выплате в 4,046 млн рублей. В Ярославле за похищенный Lexus RX300 собственнику выплатили 4,08 млн рублей.

За угон серебристого Infiniti QX80 в Москве было выплачено более 3,8 млн рублей, а за красный Lexus NX300 в Подмосковье страховщикам пришлось раскошелиться на 3,079 млн рублей.

Фото: Depositphotos

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0