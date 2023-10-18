Популярные у преступников: марки авто, которые угоняют чаще всего

В этом году чаще всего угоняют автомобили марок Toyota и Hyundai

В 2023 году произошло больше всего угонов автомобилей Toyota (15%) и Hyundai (12%), поделилась своей статистикой страховая компания «Согласие».

Наиболее привлекательными для злоумышленников стали модели RAV4 от Toyota и Solaris, Tucson, Creta, Palisade от Hyundai. Также нередки случаи угона автомобилей Kia, Mitsubishi, Lada, Skoda, Audi, а среди премиальных авто лидируют Genesis и Porsche.

В 60% случаев преступники похищали машины 2022–2021 гг. выпуска. На кражи трехлетнего транспорта приходится 15%, а доля угонов автомобилей, выпущенных в 2019 году и ранее, составляет гораздо меньше: 9–3%.

Более половины угонов произошло в Московском регионе. Также кражи авто случались в Самаре, Екатеринбурге, Свердловской области, Алтайском крае, Сургуте, Калужской области, Перми и др.

Среди наиболее заметных происшествий в этом году можно назвать угон Toyota RAV4 в Москве, страховая выплата по которому составила более 4,2 млн рублей. Угон Toyota Land Cruiser Prado также привел к выплате в 4,046 млн рублей. В Ярославле за похищенный Lexus RX300 собственнику выплатили 4,08 млн рублей.

За угон серебристого Infiniti QX80 в Москве было выплачено более 3,8 млн рублей, а за красный Lexus NX300 в Подмосковье страховщикам пришлось раскошелиться на 3,079 млн рублей.

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