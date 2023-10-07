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«Погрузил и поехал»: появились необычные угонщики дорогих авто

В Казахстане дорогие автомобили угоняют с помощью автовозов

В Казахстане появились злоумышленники, которые для угона автомобилей, причем далеко не дешевых, используют автовозы.

Историей поделился один из пострадавших, который заказал из другого города Hyundai Palisade 2021 года выпуска за 25 млн тенге (5,2 млн рублей). Доставку он заказал через специализированную фирму. На следующий день менеджер компании отчитался, что машина погружена на автовоз. И больше ни его, ни автомобиль никто не видел.

Позже выяснилось, что по аналогичной схеме были угнаны еще три новых Hyundai Tucson. Также в списке автомобилей, которые были украдены, значатся Avatr 11, Kia K5, Lexus RZ, Volkswagen ID.4, Zeekr 001, Audi RS 5, Mitsubishi Pajero II.

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Мужчина обратился в полицию, где у него приняли заявление, но автомобиль так и не найден. Это вызывает большое недоумение у пострадавшего, так как «Алматинская область и Алматы утыканы камерами, они везде - на городских улицах и на трассах», отмечает мужчина.

«Когда нужно, за 24 часа находят какого-нибудь бедолагу-алиментщика. Эти камеры, про которые так любят говорить и рапортовать акимы и полицейские начальники, только на это и годятся?» – задается он вопросом.

Источник: Tengri News

Фото: Depositphotos

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

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