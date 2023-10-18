Автоэксперт объяснил, почему фрикционные шины лучше использовать в городе

Пархомчук: резина должна соответствовать климату региона

При выборе шин нужно ориентироваться не только на рекомендации автопроизводителя, но и учитывать климатические условия региона проживания автовладельца. Об этом заявил «Российской газете» руководитель Группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации Ikon Tyres Александр Пархомчук.

Рассуждая о времени замены летней резины на зимнюю, он уточнил, что, как только среднесуточная температура установится ниже +5°C — пора действовать. Причем если говорить о фрикционных (нешипованных) шинах, то их нужно устанавливать раньше шипованных. Таким образом водитель избавит себя от последствий при перепадах температур. Эти шины подходят и для использования весной, когда часто наблюдаются погодные колебания.

При выборе резины обязательно нужно учитывать рекомендации автопроизводителя по выбору типоразмера шин с соответствующими параметрами размера, индексов скорости и нагрузки. Еще одним важным этапом является правильный выбор модели шины — она должна соответствовать климатическим условиям региона эксплуатации авто.

«Особенно это важно при выборе зимних шин. Важно отметить, что производители выпускают и для суровых зимних условий, и для более мягких, так называемой "еврозимы". В России шины для "еврозимы" подходят только для Южного федерального округа», — категоричен в своем мнении собеседник издания.

Дело в том, что «европейки» становятся очень жесткими при отрицательных температурах, например, ниже -8°С, и не обеспечивают необходимое сцепление с дорогой, предупреждает Пархомчук.

Погодные условия в зимнее время являются одним из ключевых факторов при выборе шин. Если предполагаются частые поездки за город по обледенелым дорогам— нужны ставить шипованные шины. Если водитель практически все время будет ездить в черте города, то безопасное вождение обеспечат фрикционные шины, резюмировал Пархомчук.

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Источник: rg.ru