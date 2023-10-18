Кузов не гниет, мотор прост и надежен: нормальная иномарка за 300 тысяч рублей

Эксперт «За рулем» назвал плюсы и минусы покупки двадцатилетней Шкоды Fabia

Если ваша нынешняя ультрабюджетная «рабочая лошадка» окончательно запросилась на пенсию, пришло время подобрать... не новую, конечно, но другую. Что сейчас можно купить за 300 тысяч рублей? Этот вопрос в своей новой статье исследует эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

И, в частности, обращает ваше внимание на Skoda Fabia 2002-04 годов выпуска. За три сотни тысяч рублей и пробег у машины будет соответствующим, причем буквально – а то и подойдет к 400 тысяч км. Но если автомобиль был в нормальных руках, то и состояние у нее будет вполне сносное.

В целом кузов хорошо сопротивляется ржавчине. Слабое место — стык переднего крыла и порога

Важный нюанс: стоит избегать движков 1.0 и 1.2 – «малыши» к таким пробегам уже устают до капитального ремонта. А вот мотор 1.4 MPI OHV, встречающийся в вариантах 80 и 101 л.с., может похвастать практическим отсутствием слабых мест и высокой ремонтопригодностью.

Простой и добротный интерьер оказался еще и очень выносливым. Скрипов нет даже на больших пробегах

Скорее всего, у вас будет Фабия с механикой (таких машин – большинство), по встречаются и автоматы. При этом обе коробки тоже весьма надежны. А еще один нетривиальный плюс Фабии в том, что ее можно купить в любом кузове – седан, хэтчбек или универсал.

Есть ли еще на рынке достойные варианты за три сотни? Вы удивитесь, но да, есть!

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Фото: Skoda