Кузов не гниет, мотор прост и надежен: нормальная иномарка за 300 тысяч рублей
Если ваша нынешняя ультрабюджетная «рабочая лошадка» окончательно запросилась на пенсию, пришло время подобрать... не новую, конечно, но другую. Что сейчас можно купить за 300 тысяч рублей? Этот вопрос в своей новой статье исследует эксперт «За рулем» Александр Виноградов.
И, в частности, обращает ваше внимание на Skoda Fabia 2002-04 годов выпуска. За три сотни тысяч рублей и пробег у машины будет соответствующим, причем буквально – а то и подойдет к 400 тысяч км. Но если автомобиль был в нормальных руках, то и состояние у нее будет вполне сносное.
Важный нюанс: стоит избегать движков 1.0 и 1.2 – «малыши» к таким пробегам уже устают до капитального ремонта. А вот мотор 1.4 MPI OHV, встречающийся в вариантах 80 и 101 л.с., может похвастать практическим отсутствием слабых мест и высокой ремонтопригодностью.
Скорее всего, у вас будет Фабия с механикой (таких машин – большинство), по встречаются и автоматы. При этом обе коробки тоже весьма надежны. А еще один нетривиальный плюс Фабии в том, что ее можно купить в любом кузове – седан, хэтчбек или универсал.
Есть ли еще на рынке достойные варианты за три сотни? Вы удивитесь, но да, есть!
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Фото: Skoda
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Отзывы о Skoda Fabia (1)
Удобство в парковке,экономичная,салон высокий жена шапкой не задевает, когда покупал это было главное.покупал на спидометре было 27580,за полтора года проехал 15000 км ,замечаний не было.зимой в салоне комфортно.плохо что нет климат контроля,но ничего и так хорошо.свет очень хороший,противотуманки обочину освещают очень хорошо,ехать даже осенью,когда видимость никакая
нисковата
машина очень хорошая,рекомендую,но не для шумахеров. появилась ошибка 6322 недостаток воздуха.главное то горит то не горит.говорят надо чистить дросельную заслонку.посоветуйте что делать.