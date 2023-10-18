Коммунальщики Волгограда получили спецтехнику для устранения аварий

Власти Волгоградской области выделили 182 млн рублей на закупку спецтехники

Коммунальные службы Волгограда в рамках оперативного решения задач по ликвидации аварий расширяют автопарк спецтехники. Ресурсоснабжающая организация «Концессии водоснабжения» получила первую партию экскаваторов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Новая спецтехника превосходит по функционалу предыдущие модели: у нее увеличена мощность двигателей для лучшего качества земляных работ, есть полный привод для большей мобильности в условиях городской среды, машины оснащены спутниковой системой навигации ГЛОНАСС.

Новая техника будет выведена на улицы уже в самое ближайшее время, в планах организации — пополнить автопарк до 21 единицы. В частности, будут закуплены восемь передвижных мастерских для ремонта водопроводных сетей, четыре мастерские для восстановления коммуникаций, три экскаватора-погрузчика, две канало-промывочные машины, два самосвала, а также по одному автомобильному крану и колесному экскаватору.

Из бюджета региона на эти цели выделено 182,5 млн рублей. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в начале 2023 года назвал приоритетным решение проблем в жилищно-коммунальной сфере региона.

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Источник: riac34.ru

Фото: Концессии водоснабжения