Дизельная «шишига»? А ведь такая действительно была! (видео)

В Сети вспомнили историю полноприводного ГАЗ-66-40 с дизельным двигателем

Знаменитый ГАЗ-66, начиная со старта выпуска в 1964 году, комплектовался 120-сильным бензиновым V8 модели ЗМЗ-66, потреблявшим АИ-76. На рубеже 1980-90-х его усовершенствовали – ЗМЗ-513.10 выдавал 125 л.с., но по сути оставался тем же. Только спустя 30 лет после запуска модели ей решили добавить дизель.

В начале 1993 года в Нижнем Новгороде запустилась первая очередь завода дизельных двигателей. Началась лицензионная сборка рядных дизельных «четверок» и «шестерок» с воздушным охлаждением – соответственно, Deutz F4L 912 и Deutz F6L 912.

У нас моторы получили индексы ГАЗ-544.10 и ГАЗ-542.10, а предназначались они, в первую очередь, для классических заднеприводных грузовиков ГАЗа (младший – для трехтонных машин, старший – для пятитонных), но «четверку» попытались адаптировать и для «шишиги». Почему не взяли более мощную «шестерку»? Скорее всего, сказались нюансы бескапотной компоновки.

Модификация с атмосферным дизелем получила индекс ГАЗ-66-41, но для полноприводника 85 сил оказалось явно недостаточно. Вариант ГАЗ-66-40 с турбодизелем развивал 116 л.с. и был одобрен к производству. Надежда была на то, что упавший аж на 28% расход топлива послужит хорошим стимулом для гражданских заказчиков. Но – не вышло. Почему? Смотрим видео!

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Источник: Гора автофактов

Фото: скриншот видео YouTube