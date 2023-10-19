ГАЗ судится с мебельщиками из-за оленя

ГАЗ требует 5,1 млн рублей с производителя диванов за нарушение авторских прав

Горьковский автозавод (ГАЗ) подал иск в суд о взыскании 5,1 млн рублей с компании «Лайт-Снаб» из Ставрополя. По мнению истца, производитель мебели нарушил авторские права автозавода на товарный знак ГАЗа «Бегущий олень». Его нижегородская компания разглядела в объявлениях о продаже диванов «ГАЗ-21 "Волга"» и «ГАЗ-21 "Волга" 2» стоимостью 1,2 и 1,4 млн рублей.

Представители «Лайт-Снаб» в свою очередь рассказали, что «газовских» диванов на самом деле не существует: на сайт случайно попали дизайн-проекты, цены тоже придуманы. Так ставропольские мебельщики якобы тестировали работоспособность сайта.

Арбитражный суд Нижегородской области счет доводы мебельной компании неубедительными и обязал их выплатить ГАЗу 290 тыс. рублей компенсации. ГАЗ с таким решением не согласился и решил обратиться в суд по интеллектуальным правам.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС