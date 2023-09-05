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Одним иском меньше: ГАЗ больше не имеет претензий к Volkswagen на 15,6 млрд рублейОдним иском меньше: ГАЗ больше не имеет претензий к Volkswagen на 15,6 млрд рублей
Горьковский автозавод заключил мировое...

Одним иском меньше: ГАЗ больше не имеет претензий к Volkswagen на 15,6 млрд рублей

Горьковский автозавод заключил мировое соглашение с Volkswagen

ГАЗ отказался от иска к своему бывшему партнеру – автоконцерну Volkswagen. Судебные разбирательства тянулись с марта 2023 года, когда ГАЗ обратился в арбитраж с требованием взыскать с немецкой компании 15,6 млрд рублей.

Российская сторона посчитала, что Volkswagen нанес заводу убытки из-за досрочного разрыва соглашения о контрактной сборке. Им, в частности, предусматривалась сборка автомобилей Volkswagen и Skoda на площадке в Нижнем Новгороде.

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Как следует из материалов в картотеке арбитражных дел, Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по этому делу, так как ГАЗ свой иск отозвал. Заседания суда проходило за закрытыми дверями, поэтому подробности не сообщаются. Известно лишь, что стороны пришли к мировому соглашению.

При этом в Арбитражном суде находится еще один иск ГАЗа к Volkswagen, на сумму 28,4 млрд. рублей. Его рассмотрение продолжится в октябре.

Источник: Интерфакс

Фото: Unsplash, Depositphotos

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