Эксперты рассказали, как грамотно подготовить автомобиль к зиме

Водителям объяснили, чем опасен на трассе не подготовленный к зиме автомобиль

Синоптики прогнозируют с 18 октября ночные заморозки и регулярные осадки, как следствие — гололед на дорогах. Это значит, что необходимо проверить автомобиль перед наступлением зимы. И начать подготовку к предстоящему зимнему сезону нужно с замены летней резины на зимнюю.

Технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов подчеркивает, что нельзя заменить какие-то два колеса в попытках сэкономить — необходимо «переобуть» все четыре.

«Это крайне неверный подход, так как поведение автомобиля в этом случае становится непредсказуемым. Представьте, что человек наденет на одну ногу зимний ботинок, а на другую — кроссовок», — объясняет собеседник «Известий».

Автоэксперт майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин подчеркивает, что разница между фрикционными («липучки») и шипованными шинами не столь принципиальна – самое главное, чтобы шины были по сезону, отмечает он.

«К примеру, если человек планирует ездить большую часть времени в городских условиях, то подойдут фрикционные шины, а для маршрутов, которые проходят в условиях бездорожья, — шипованные», — объясняет эксперт.

Нужно проверить состояние аккумулятора в автомобиле, если за летний период его функционал стал хуже, лучше его заменить. Следует проверить уровень электролита в аккумуляторе, убедиться, что клеммы — зажим для соединения электрических проводов с машиной – не окислены и на них нет загрязнений, перечисляет Рузанов.

Необходимо проверить и технические жидкости, и при этом помнить, что даже всесезонные масла имеют разную степень вязкости. Для Сибири лучше использовать масло с индексом 0W или 5W, в этом регионе не подойдет 10W50, его выбирают водители из европейских и южных регионов страны.

Каждые 10 тысяч км пробега необходимо менять масло. Запуски мотора на прогрев, езда на короткие расстояния в городской среде, пробки — все это сокращает ресурс масла и чревато образованием отложений. Причем вместе с маслом необходимо менять фильтр, добавил Рузанов.

Необходимо подготовить кузов, устранить все сколы, а также осмотреть подвеску, напоминает руководитель Центра испытаний ФГУП «НАМИ», доктор технических наук Денис Загарин. Стоит позаботиться и об инструментах для очистки машины от снега (всевозможные скребки, щетки), проверить запасы незамерзайки и приобрести небольшую лопату на случай сугробов, подчеркивает Загарин. В машине всегда должны быть провода для «прикуривания». Все двери и замки нужно смазать, а щетки стеклоочистителей заменить.

Член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов советует всем водителям обработать силиконовой смазкой уплотнитель дверей и все места, к которым он примыкает. Эта жидкость хороша тем, что не оставляет никаких следов, но в ситуация с примерзанием она незаменима.

Также Шкуматов напоминает об особенностях вождения в зимнее время. Желательно поменьше перестраиваться во время движения, так как тормозной путь на обледенелой дороге увеличивается, и другие машины могут не успеть среагировать на маневр. Помнить о поворотниках, всегда заранее сообщать другим участникам движения о своем перестроении.

«И здесь важно сказать, что если человек видит сигнал, то лучше затормозить и пропустить другую машину, неважно, есть преимущество или нет, надо уступать друг другу для того, чтобы избегать ДТП», — подчеркивает Шкуматов.

Не стоит пренебрегать скоростным режимом и соблюдением дистанции между машинами на трассе. Абсолютно все эксперты единодушны во мнении, что для подготовки автомобиля к зиме лучше обратиться к специалистам на станции техобслуживания.

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Источник: iz.ru

Фото: Unsplash