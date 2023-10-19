#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
JAC JS3Стали известны подробности о новом кроссовере JS3 для российского рынка
JAC готовит к продажам в России кроссовер JS3
Что будет с ценами на АЗС к декабрю: прогноз экономистаЧто будет с ценами на АЗС к декабрю: прогноз экономиста
К зиме топливо на розничном рынке России...
Москвич 6Петербуржцы уже могут приобрести Москвич 6
Новосельский: Москвич 6 востребован у...

Этот Nissan (для особой публики) позволяет творить на ходу

Nissan Hyper Punk Concept – кроссовер, разработанный для художников

Это уже четвертый концепт, который Nissan представит на выставке Japan Mobility Show на следующей неделе, и он также имеет особый дизайн и разработан для очень специфической публики.

По словам представителей Nissan, новый Hyper Punk Concept был сконструирован для создателей контента, влиятельных людей, художников и тех, кто ценит стиль и инновации.

И да, этот Nissan Hyper Punk резко выделяется из толпы: у него эффектная форма, в которой преобладают многоугольные поверхности, и серебристая окраска, меняющая цвет.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Гипер Nissan – интересный взгляд на будущее машин

В салоне элементы в стиле оригами отражают японский вкус и создают внутреннее пространство, в котором цифровые технологии и искусство сливаются воедино.

Например, бортовые камеры могут снимать пейзажи вокруг автомобиля и использовать искусственный интеллект для преобразования фото в стиле манги или в графические узоры в соответствии с желаниями владельца. Эти изображения можно проецировать на трехэкранный дисплей, расположенный вокруг водителя, и создавать пространство, в котором реальность и мир метавселенной сливаются воедино.

Nissan Hyper Punk Concept
Nissan Hyper Punk Concept

Кабина, спроектированная как мобильная творческая студия, обеспечивает подключение к интернету и позволяет владельцу получать доступ к информации и творить на ходу. Благодаря искусственному интеллекту и биосенсорам в подголовниках концепт Nissan Hyper Punk может определять настроение водителя и автоматически выбирать подходящую музыку и освещение.

Nissan Hyper Punk Concept
Nissan Hyper Punk Concept

После показа на выставке Hyper Punk, как и три других концепта: Nissan Hyper Urban, Nissan Hyper Adventure и Nissan Hyper Tourer – появится в онлайн-игре «Electrify the World».

Видео: YouTube

Фото: Nissan

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0