Этот Nissan (для особой публики) позволяет творить на ходу

Nissan Hyper Punk Concept – кроссовер, разработанный для художников

Это уже четвертый концепт, который Nissan представит на выставке Japan Mobility Show на следующей неделе, и он также имеет особый дизайн и разработан для очень специфической публики.

По словам представителей Nissan, новый Hyper Punk Concept был сконструирован для создателей контента, влиятельных людей, художников и тех, кто ценит стиль и инновации.

И да, этот Nissan Hyper Punk резко выделяется из толпы: у него эффектная форма, в которой преобладают многоугольные поверхности, и серебристая окраска, меняющая цвет.

В салоне элементы в стиле оригами отражают японский вкус и создают внутреннее пространство, в котором цифровые технологии и искусство сливаются воедино.

Например, бортовые камеры могут снимать пейзажи вокруг автомобиля и использовать искусственный интеллект для преобразования фото в стиле манги или в графические узоры в соответствии с желаниями владельца. Эти изображения можно проецировать на трехэкранный дисплей, расположенный вокруг водителя, и создавать пространство, в котором реальность и мир метавселенной сливаются воедино.

Nissan Hyper Punk Concept

Кабина, спроектированная как мобильная творческая студия, обеспечивает подключение к интернету и позволяет владельцу получать доступ к информации и творить на ходу. Благодаря искусственному интеллекту и биосенсорам в подголовниках концепт Nissan Hyper Punk может определять настроение водителя и автоматически выбирать подходящую музыку и освещение.

Nissan Hyper Punk Concept

После показа на выставке Hyper Punk, как и три других концепта: Nissan Hyper Urban, Nissan Hyper Adventure и Nissan Hyper Tourer – появится в онлайн-игре «Electrify the World».

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Видео: YouTube

Фото: Nissan