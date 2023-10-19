Nissan и Infiniti решили вернуться. Но пока только в соседнюю с Россией страну

Nissan и Infiniti начнут официальные поставки машин в Казахстан в 2024 году

В Казахстане откроются официальные представительства Nissan и Infiniti. Соответствующее соглашение было подписано между автомобильной группой Orbis Auto и Nissan Middle East FZE, курирующей развитие марок на Ближнем Востоке. Поставки машин в страну должны возобновиться уже в 2024 году.

Компании приостановили свою деятельность в Казахстане весной 2022 года. Причиной стали санкции в отношении России, так как обоими брендами в Казахстане управлял дистрибьютор из Москвы.

В рамках нового договора казахстанский дистрибьютор намерен обновить и расширить модельный ряд обеих марок. Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения. Предполагается импорт с японских, европейских и американских заводов.

Кроме развития дилерской сети представительства в Казахстане займутся также формированием собственного центрального склада запасных частей и аксессуаров на территории страны, что позволит существенно сократить сроки ремонта и время ожидания комплектующих.

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Источник: Kolesa.kz

Фото: Unsplash