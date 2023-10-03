Автомобили Skoda будут собирать в Казахстане: ждем в России?

В Казахстане будет организовано производство моделей бренда Skoda

Казахстанская автокомпания Allur подписала соглашение о промышленной кооперации с европейским концерном Volkswagen Group. Согласно ему, на производственной площадке в Казахстане начнется выпуск автомобилей Skoda. Инвестиции в проект составят 26 млрд тенге (5,4 млрд рублей по текущему курсу), которые будут направлены на организацию производства и дилерской сети бренда.

«Если в 2022 году компания Skoda Auto выпустила 780 тысяч автомобилей, то в 2023 году этот объем планируется увеличить за счет включения в производственный пояс по всему миру новых площадок, в том числе и в Казахстане», – говорится в сообщении компании Allur.

О сроках начала производства и моделях Skoda, которые будут собирать в Казахстане, пока не сообщается.

До весны 2022 года автомобили Skoda выпускались в России на заводе концерна Volkswagen в Калуге и на производственных площадях ГАЗа в Нижнем Новгороде. Последний даже подавал иск к Volkswagen, посчитав что тот нанес заводу убытки из-за досрочного разрыва соглашения о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Zakon.kz

Фото: Skoda