Завод «Автотор» ведет переговоры с Jetour о выпуске кроссоверов в Калининграде

Выпуск кроссоверов X90 Plus, X70 Plus и Dashing могут начать в РФ в 2024 году

Китайский производитель Jetour может наладить производство автомобилей в Калининграде в рамках контракта с заводом «Автотор».

Сообщается, что в настоящее время ведутся переговоры между сторонами. Если российский и китайский производители придут к соглашению, крупноузловая сборка кроссоверов X90 Plus, X70 Plus и Dashing начнется уже в 2024 году на производственных мощностях калининградского завода.

Jetour X90 Plus

Ранее стало известно, что Jetour поднял цены на свои две модели, представленные на росссийском рынке. Речь идет о кроссоверах Dashing и X90 Plus, цены на которые в середине октября повысились 50 тыс. рублей, или 1,3-2%.

Dashing доступен российскому покупателю в четырех комплектациях: Comfort Plus, Comfort, Elite и Luxury. В первых трех автомобиль оснащен бензиновым мотором объемом 1,5 л на 147 л.с., а в топовой версии Luxury установлен мотор объемом 1,6 л мощностью 190 л.с.

Моторная гамма у X90 Plus включает турбомотор объемом 1,6 л на 190 л.с., а также агрегат объемом 2 л мощностью 244 л.с.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: gazeta.ru