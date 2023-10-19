Завод «Автотор» ведет переговоры с Jetour о выпуске кроссоверов в Калининграде
Китайский производитель Jetour может наладить производство автомобилей в Калининграде в рамках контракта с заводом «Автотор».
Сообщается, что в настоящее время ведутся переговоры между сторонами. Если российский и китайский производители придут к соглашению, крупноузловая сборка кроссоверов X90 Plus, X70 Plus и Dashing начнется уже в 2024 году на производственных мощностях калининградского завода.
Ранее стало известно, что Jetour поднял цены на свои две модели, представленные на росссийском рынке. Речь идет о кроссоверах Dashing и X90 Plus, цены на которые в середине октября повысились 50 тыс. рублей, или 1,3-2%.
Dashing доступен российскому покупателю в четырех комплектациях: Comfort Plus, Comfort, Elite и Luxury. В первых трех автомобиль оснащен бензиновым мотором объемом 1,5 л на 147 л.с., а в топовой версии Luxury установлен мотор объемом 1,6 л мощностью 190 л.с.
Моторная гамма у X90 Plus включает турбомотор объемом 1,6 л на 190 л.с., а также агрегат объемом 2 л мощностью 244 л.с.
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Источник: gazeta.ru
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