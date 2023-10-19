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Вышел новый трейлер фильма «Феррари» – гонки, аварии и сам Энцо

О чем новый фильм «Феррари» – смотрите трейлер

Если вам понравился фильм «Ford против Ferrari», то наверняка вы ждете фильм, посвященный гонке «Милле Милья» 1957 года, и личной жизни Энцо Феррари. Картина «Феррари» появится в прокате в конце декабря 2023 года – ждать осталось совсем недолго.

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Главную роль в фильме играет Адам Драйвер (Энцо Феррари). Картина рассказывает о гонке Mille Miglia. Поэтому ожидается мощный экшен (что видно по трейлеру) с отличным звуком. Также в кадр попадут семейные раздоры Феррари.

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В 1957 году компании Ferrari было всего десять лет, и была далеко от всемирной славы. Это времена, когда компания была на грани банкротства. Кто-то подсказывает Энцо, что ему нужно выиграть гонку «Милле Милья».

Гонка принесла Ferrari успех. Но смертельная авария во время нее заставила итальянское правительство запретить автогонки на дорогах общего пользования.

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Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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