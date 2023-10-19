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Цифры на одометре стоят криво? Есть повод насторожиться

Эксперты предложили способы узнать, не скручен ли пробег автомобиля

При выборе подержанного автомобиля большинство покупателей больше обращают внимание на показания одометра, чем на общее состояние машины. А ведь пробег может быть скручен: авто с меньшим километражем стоит дороже.

Следует понимать, что пятилетний автомобиль в среднем имеет около 100 000 километров пробега. Если пробег меньше, это может свидетельствовать о том, что была применена манипуляция, известная как «скрутка».

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Эксперты «Автотеки» проанализировали данные с января по сентябрь 2023 года и выяснили, что в среднем чаще всего скручивали показания одометра у автомобилей в возрасте 6 лет, и средний объем «скрутки» составил 62 000 километров. В России чаще всего от обмана страдают будущие владельцы автомобилей Skoda, Renault, Volkswagen, Ravon и отечественного УАЗ.

Произвести махинацию можно как с механическим, так и с электронными одометром. В первом случае снимается панель приборов, спидометр разъединяется с коробкой передач и откручивается в обратную сторону до нужного значения.

Для уменьшения пробега на цифровом одометре требуется больше усилий: пробег может быть снижен путем демонтажа печатной платы автомобиля.

Для проверки достоверности пробега эксперты рекомендуют обратить внимание на расположение цифр на одометре. Если они выглядят криво, имеют зазоры или покачиваются при стуке по приборной панели, это может быть признаком «скрутки». Также стоит запросить отчет об истории автомобиля в специальных сервисах или использовать VIN-код для заказа отчета через онлайн-агрегаторы, чтобы проверить соответствие показаний одометра и истории автомобиля.

Источник: «Российская газета»

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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