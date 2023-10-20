Накачал зимние шины, а на машине они спустили! В чем дело?

Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно накачивать зимние шины

Переобувка автомобиля на зиму – вопрос не такой простой, как может показаться. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин ответил на 7 частых вопросов, возникающих при сезонной смене шин. В частности, объяснил, как правильно шины накачать.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Устанавливаем зимние шины обычно, когда температура воздуха еще положительная. Потом будет только холодать. А значит, давление в них будет падать примерно на 0,1 бара на каждые 10°С. Поэтому при переобувке шины лучше чуть перекачать — примерно на 0,2 бара.

Исходя из этого, обращайте внимание на то, какое давление устанавливает в шинах работник мастерской.

Еще больше должен быть запас по давлению, когда вы переобуваете автомобиль в шиномонтаже в пиковые часы. Там компрессор работает непрерывно и гонит горячий воздух. В шине он остывает, и давление падает.

Какие еще нюансы необходимо учесть при установке зимних шин? Читаем в нашем материале!