Вместо Соляриса и Весты – названы цены на Chery Arrizo 5

Стоимость нового Chery Arrizo 5 составила менее 800 тысяч рублей

Chery Motors начала продажи бюджетного седана Arrizo 5 в Китае. Ожидается, что модель доберется и до российского рынка. Новинка предлагается в трех комплектациях по цене от 59 990 до 75 900 юаней или от 795 тысяч до 1 млн рублей.

Также в Китае на автомобиль можно получить скидку в размере до 20 тысяч юаней или до 265 тысяч рублей. Среди прочих подарков – пожизненные гарантия и помощь на дорогах, светодиодные фары и 9-дюймовый сенсорный экран высокой четкости. Но в России таких бонусов ждать не стоит.

По сравнению с прошлым поколением, автомобиль получил спортивную решетку радиатора, светодиодные дневные ходовые огни.

Длина, ширина и высота нового Chery Arrizo 5 составляют 4572, 1825 и 1482 мм, а колесная база достигает 2670 мм. Седан на 17 см длиннее, чем Hyundai Solaris, на 13 см больше, чем Lada Vesta, но на 8 см меньше, чем Hyundai Elantra.

Среди оборудования – 9-дюймовая панель приборов, система контроля давления в шинах, ESP, кожаный салон, регулировка сидений в 6 направлениях, круиз-контроль. Есть также подогрев рулевого колеса и передних сидений, люк с электроприводом и многое другое.

Седан оснащен 1,5-литровым двигателем нового поколения мощностью 120 л.с. и 148 Нм.

Двигатель может сочетаться как с 5-ступенчатой механикой, так и с вариатором, диапазон которого условно бьется на 9 передач.

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Фото: Autohome.com.cn