Впереди холода: почему лучше не оставлять машину в теплом гараже
Эксперт рассказал, чем вредит машине ночевка в тепле
В холодную погоду перед автолюбителем нередко встает вопрос, где лучше оставлять машину «на ночевку». Как говорят специалисты, оптимальным вариантом будет крытый проветриваемый паркинг.
А вот в теплый гараж автомобиль на ночь лучше не ставить, отмечает автоэксперт Сергей Канаев.
Забавные тесты про автомобилиПрямая линия «За рулем» — помощь автоюристовЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
«Перепад температур, в первую очередь, негативно воздействует на кузов автомобиля. Он начинает ржаветь. Это негативно влияет и на замки авто», – рассказал он.
Эксперт советует заранее позаботиться о смазке таких элементов, как замки и петли дверей.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: News-Hub
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости
3