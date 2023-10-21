Впереди холода: почему лучше не оставлять машину в теплом гараже

Эксперт рассказал, чем вредит машине ночевка в тепле

В холодную погоду перед автолюбителем нередко встает вопрос, где лучше оставлять машину «на ночевку». Как говорят специалисты, оптимальным вариантом будет крытый проветриваемый паркинг.

А вот в теплый гараж автомобиль на ночь лучше не ставить, отмечает автоэксперт Сергей Канаев.

«Перепад температур, в первую очередь, негативно воздействует на кузов автомобиля. Он начинает ржаветь. Это негативно влияет и на замки авто», – рассказал он.

Эксперт советует заранее позаботиться о смазке таких элементов, как замки и петли дверей.

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Источник: News-Hub