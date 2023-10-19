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Водители оценили удобство перехватывающих парковок у МЦД

В сентябре на 9 перехватывающих парковках у МЦД оставили авто бесплатно 10 тыс. раз

В начале сентября заработал перехватывающий тариф еще на 9 парковках у станций Московских центральных диаметров, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта в Правительстве Москвы Максим Ликсутов.

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Это позволяет бесплатно оставить автомобиль при пересадке на комфортный городской транспорт. За это время автомобилисты воспользовались тарифом уже более 10 тыс. раз.

В сентябре тариф стал доступен:

  • на парковке у станций МЦД Чухлинка, Перово и Плющево (№ 9050)
  • у станции Выхино (№ 9173 и № 9216)
  • у станции Ховрино (№ 9175)
  • возле станции Толстопальцево (№ 9056)
  • вблизи станции Внуково (№ 9054)
  • вблизи станции Мещерская (№ 9146)
  • на двух парковках у станции МЦД Аминьевская (№ 9122 и 9123).

С 5:30 до 2:00 парковка по перехватывающему тарифу бесплатная, если совершить минимум 2 поездки на метро, МЦК или МЦД. Первую поездку нужно начать от ближайшей к парковке станции.

Комментарий специалиста

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

«Мы создаем перехватывающие парковки около станций Московских центральных диаметров, чтобы у столичных водителей всегда была удобная альтернатива автомобилям. Сервис очень востребован: например, на парковке у станции МЦД-4 Внуково в 84% случаев автомобилисты пользуются именно перехватывающим тарифом».

Всего на сегодняшний день в Москве 91 перехватывающая парковка. Подробную информацию о них можно найти на сайте «Московского паркинга» и в приложении «Парковки России».

Фото: Дептранс

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За РулемАлексеева Елена
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