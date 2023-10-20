Hongqi торопится занять в России нишу премиальных авто
Китайский бренд Hongqi планирует в течение ближайших месяцев начать продажи в России еще пяти моделей в дополнение к четырем, которые уже есть на российском рынке. Планами по развитию представители компании поделились на официальной презентации бренда в России.
На старте продаж модельная гамма включала четыре модели — седаны H5 и H9, а также кроссоверы HS5 и E-HS9.
В первую очередь в Россию приедет удлиненная версия флагманского седана Hongqi H9. Локальная премьера автомобиля запланирована на ближайшее время, и это будет не модификация, а отдельная модель. В Китае такие седаны будут выпускаться с мощными двигателями V6.
Еще одна модель, которую стоит ждать на российском рынке, – HS7 с тремя рядами сидений. Дебют кроссовера второго поколения длиной 4995 мм в Китае состоялся летом. На родине новинка выпускается с турбодвигателем объемом 2 л., а также с гибридной силовой установкой.
Также Hongqi планирует привезти в Россию паркетник HS3. Это автомобиль длиной 4655 мм с двухлитровым турбомотором и гибридной надстройкой. Ожидать его можно уже в следующем году.
Позже ожидаются российский дебют обновленного кроссовера Hongqi HS5 длиной 4785 мм, дебют которого прошел на Шанхайском автосалоне в апреле.
Кроме того, запланирован выход на российский рынок дорогого минивэна Hongqi HQ9 с двухлитровым бензиновым турбомотором и передним приводом. Но официальные поставки начнутся после завершения сертификации.
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Источник: auto.mail.ru
Фото: FAW, autohome.com.cn
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