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Кадаков: в перечень Минпромторга могли бы также...

Эти автомобили Минпромторг забыл упомянуть в списке для чиновников

Кадаков: в перечень Минпромторга могли бы также войти Соболь и машины «Автотора»

Минпромторг рекомендовал для государственных и муниципальных служащих в служебных целях закупать автомобили шести брендов из предлагаемого перечня.

Рекомендовал, значит, всех пересадят на эти машины. Исключения, конечно, могут быть, но единичные. Удивило, что не все машины, выпускаемые в России, вошли в этот список.

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Только на машинах этих 6 марок будут ездить чиновники

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Странно, что в этом списке нет автомобилей ГАЗ, которые тоже подходят под категорию B и могут использоваться в тех же ролях, на которых используется УАЗ. Например, УАЗ СГР и ГАЗ Соболь – это близкие по типу автомобили.

И по странному стечению обстоятельств из списка выпали все автомобили «Автотора». Степень их локализации не ниже, чем, скажем, у Москвича или Эволюта. При этом автоторовские машины не рассматриваются вообще. Возможно, потому, что «Автотор» стоит немножко в стороне. Не в смысле географии, а в смысле формы собственности, задействования в госпрограммах и так далее.

Ну и в связи с этим списком Минпромторга остается главный вопрос: какие машины и для кого будут закупать?

Напомним, на данный момент «Автотор» в Калининграде собирает крупноузловым (отверточным) способом автомобили китайских марок Kaiyi, BAIC и SWM.

В Минпромторге обещают, что по мере выхода на рынок новых моделей российского производства список будет обновляться.

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Фото: vk.com/avtotor_ru и «За рулем»

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За РулемАлексеева Елена
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