Вместо Camry – новый Changan поступил в продажу
Changan Qiyuan A05 сегодня поступил в продажу в Китае. Мы уже писали о скором появлении на нашем рынке седана А07 и лифтбека А06. Теперь ждем седан А05.
Автомобиль немного больше родственного лифтбека А06 (длиннее на 65 мм). Его длина, ширина и высота составляют 4785, 1840 и 1460 мм, а колесная база достигает 2765 мм. То есть, седан сантиметров на 6 меньше, чем Toyota Camry.
Внешне A05 выглядит как электромобиль: глухая панель спереди вместо решетки радиатора, а сзади не видать патрубков выхлопной системы. И это придает машине технологичный вид. Но A05 не электромобиль.
Changan Qiyuan A05 оснащен гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового 110-сильного бензинового двигателя. Как видите, он не форсирован, а значит обладает большим ресурсом. Общая же мощность силовой установки составляет 190 л.с.
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Фото: Autohome.com.cn
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