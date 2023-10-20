#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Назван точный момент смены шин на зимниеНазван точный момент смены шин на зимние
Автодор: если среднесуточная температура ниже...
Житель Кургана рассказал, кто покупает эксклюзивные авто по космическим ценамЖитель Кургана рассказал, кто покупает эксклюзивные авто по космическим ценам
На Rolls-Royce Spectre за 87 млн рублей с...
Эти автомобили Минпромторг забыл упомянуть в списке для чиновниковЭти автомобили Минпромторг забыл упомянуть в списке для чиновников
Кадаков: в перечень Минпромторга могли бы также...

Вместо Camry – новый Changan поступил в продажу

Changan начал продажи экономичного седана мощностью 190 «лошадей»

Changan Qiyuan A05 сегодня поступил в продажу в Китае. Мы уже писали о скором появлении на нашем рынке седана А07 и лифтбека А06. Теперь ждем седан А05.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Автомобиль немного больше родственного лифтбека А06 (длиннее на 65 мм). Его длина, ширина и высота составляют 4785, 1840 и 1460 мм, а колесная база достигает 2765 мм. То есть, седан сантиметров на 6 меньше, чем Toyota Camry.

Внешне A05 выглядит как электромобиль: глухая панель спереди вместо решетки радиатора, а сзади не видать патрубков выхлопной системы. И это придает машине технологичный вид. Но A05 не электромобиль.

Очень опасен! Почему никто не может сравниться с «летающим» танком

Changan Qiyuan A05 оснащен гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового 110-сильного бензинового двигателя. Как видите, он не форсирован, а значит обладает большим ресурсом. Общая же мощность силовой установки составляет 190 л.с.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото: Autohome.com.cn

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0