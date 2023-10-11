#
Выходные/отпускБренд годаАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Ингосстрах»: жители Москвы и Петербурга чаще всего страхуют автомобили по ОСАГО«Ингосстрах»: жители Москвы и Петербурга чаще всего страхуют автомобили по ОСАГО
Доля застрахованных «Ингосстрахом» подержанных...
«Русгидро»: более 20% электромобилей автопарка могут простаивать из-за поломок«Русгидро»: более 20% электромобилей автопарка могут простаивать из-за поломок
В «Русгидро» указали на недостаточное качество...
BMW представил второе поколение X2 и его электрический аналогBMW представил второе поколение X2 и его электрический аналог
Представлены совершенно новые BMW X2 и BMW iX2...

Новый Changan – что о нем известно

Changan Qiyuan A06 уже поступил в продажу в Китае – ждем в России

9 октября в салоны китайских дилеров поступили новые лифтбеки – Changan Qiyuan A06. К слову, скоро в Россию начнут поставлять Changan Qiyuan A07, а значит и А06 тоже может доехать до наших автосалонов.

Changan Qiyuan A06
Changan Qiyuan A06

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Это среднеразмерная модель, как, например, Hyundai Elantra. Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4720, 1838 и 1435 мм, а колесная база достигает 2750 мм. Китайская новинка оснащается 1,5-литровой подключаемой гибридной силовой установкой.

Changan Qiyuan A06
Changan Qiyuan A06

По сравнению с Qiyuan A07, Qiyuan A06, очевидно, позиционируется как спортивный лифтбек. В частности, его решетка радиатора кажется больше, а в нижнюю часть бампера интегрирован спойлер.

Changan Qiyuan A06
Changan Qiyuan A06

Задний бампер прикрывает огромный диффузор, посередине которого торчат два хромированных патрубка выхлопной системы.

На чем перевозят бронетехнику – появилась новая платформа

Центральная консоль имеет четко выраженный многоуровневый дизайн. Также салон отличают оранжевые вставки и прострочки.

И спортивность автомобиля поддерживается силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового турбодвигателя – гибрид имеет мощность 215 л.с.

Фото: Autohome.com.cn

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0