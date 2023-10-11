Новый Changan – что о нем известно

Changan Qiyuan A06 уже поступил в продажу в Китае – ждем в России

9 октября в салоны китайских дилеров поступили новые лифтбеки – Changan Qiyuan A06. К слову, скоро в Россию начнут поставлять Changan Qiyuan A07, а значит и А06 тоже может доехать до наших автосалонов.

Changan Qiyuan A06

Это среднеразмерная модель, как, например, Hyundai Elantra. Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4720, 1838 и 1435 мм, а колесная база достигает 2750 мм. Китайская новинка оснащается 1,5-литровой подключаемой гибридной силовой установкой.

Changan Qiyuan A06

По сравнению с Qiyuan A07, Qiyuan A06, очевидно, позиционируется как спортивный лифтбек. В частности, его решетка радиатора кажется больше, а в нижнюю часть бампера интегрирован спойлер.

Changan Qiyuan A06

Задний бампер прикрывает огромный диффузор, посередине которого торчат два хромированных патрубка выхлопной системы.

Центральная консоль имеет четко выраженный многоуровневый дизайн. Также салон отличают оранжевые вставки и прострочки.

И спортивность автомобиля поддерживается силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового турбодвигателя – гибрид имеет мощность 215 л.с.

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Фото: Autohome.com.cn