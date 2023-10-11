Новый Changan – что о нем известно
9 октября в салоны китайских дилеров поступили новые лифтбеки – Changan Qiyuan A06. К слову, скоро в Россию начнут поставлять Changan Qiyuan A07, а значит и А06 тоже может доехать до наших автосалонов.
Это среднеразмерная модель, как, например, Hyundai Elantra. Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4720, 1838 и 1435 мм, а колесная база достигает 2750 мм. Китайская новинка оснащается 1,5-литровой подключаемой гибридной силовой установкой.
По сравнению с Qiyuan A07, Qiyuan A06, очевидно, позиционируется как спортивный лифтбек. В частности, его решетка радиатора кажется больше, а в нижнюю часть бампера интегрирован спойлер.
Задний бампер прикрывает огромный диффузор, посередине которого торчат два хромированных патрубка выхлопной системы.
Центральная консоль имеет четко выраженный многоуровневый дизайн. Также салон отличают оранжевые вставки и прострочки.
И спортивность автомобиля поддерживается силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового турбодвигателя – гибрид имеет мощность 215 л.с.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Фото: Autohome.com.cn
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости