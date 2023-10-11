На чем перевозят бронетехнику – появилась новая платформа

В годовщину своего основания Уралвагонзавод передал в войска очередную партию бронетехники

Уралвагонзаводу исполнилось 87 лет. День рождения предприятие отметило передачей в Вооруженные силы РФ новые танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М с дополнительной защитой.

Уралвагонзаводу – 87 лет

«Коллектив УВЗ обеспечивает наши Вооруженные Силы современной и надежной бронетехникой, демонстрируя качественное и ритмичное выполнение гособоронзаказа. В данном случае мы говорим о самых востребованных образцах - Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, которые отлично зарекомендовали себя в зоне проведения СВО. Также хочу отметить труд конструкторов и инженеров предприятия, которые продолжают совершенствовать бронетехнику с учетом опыта её боевого применения. Именно эта работа помогает нашим военнослужащим успешно выполнять все поставленные перед ними задачи», – отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Для гусеничной военной техники была разработана специальная платформа 13-192-01. И ее впервые применили для отгрузки танков в войска.

Платформа была разработана Уральским КБ вагоностроения и изготовлена на Уралвагонзаводе.

Вагон-платформа 13-192-01

Вагон-платформа 13-192-01 является основным изделием подвижного состава в портфеле заказов УВЗ. Она универсальна, но, в первую очередь, разрабатывалась для перевозки тяжелой гусеничной и колесной военной техники.

«Сегодня на УВЗ вновь возложена миссия по защите и отстаиванию интересов государства. Вагоносборщики, металлурги, инструментальщики и другие цехи и службы работают на одну общую цель - обеспечение наших военных современными боевыми машинами. Великая история Уралвагонзавода, ответственность за будущее страны и новых поколений россиян мотивируют работников на такой же трудовой подвиг, какой когда-то совершили их деды и прадеды. И этот подвиг, уверен, будет золотыми буквами вписан в летопись Уралвагонзавода», – говорит генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Уралвагонзавод