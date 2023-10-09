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У бронетехники появился новый враг

Толщина брони военной техники потеряла значение

Танки как главное средство прорыва всегда старались оснастить мощной броней. Особенно лобовой. Но появились ПТУРы, и имеющуюся броню пришлось усиливать. Тогда появились динамическая защита, снижающая пробивную способность вражеских снарядов встречным взрывом.

Но тактика снова изменилась – в воздухе появились беспилотники, способные бить в плохо защищенные задние части боевых машин. Тогда на технику стали устанавливать защитные сетки – «мангалы». Дрон или сбрасываемый с него снаряд попадает в эту сетку и детонирует на относительно безопасном расстоянии от брони.

Но и «мангалы» теперь не способны защитить вражескую военную технику.

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На полигоне Донецкой Народной Республики прошли успешные испытания новейших термитно-зажигательных гранат. Этими гранатами будут оснащать беспилотные летательные аппараты, применяемые в зоне проведения СВО.

Новые гранаты способны уничтожить любой объект, дооборудованный динамической защитой и сетками, а также абсолютно любые укрытия.

Испытания новых термитно-зажигательных средств
Испытания новых термитно-зажигательных средств
«Образцы термитно-зажигательных гранат позволяют воспламенять боевую технику и укрепленные объекты противника, создавая очаг пожара, который невозможно потушить», – пояснили в Минбороны России.

Армия РФ получит новую боевую машину

Во время испытаний был подожжен голый остов БМП – огонь плавил металл и застилал все едким дымом.

Новые термитно-зажигательные гранаты – полностью отечественная разработка, которая будет доступна исключительно российским военным.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Росгвардия

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За РулемКирилл Панов
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