У бронетехники появился новый враг
Танки как главное средство прорыва всегда старались оснастить мощной броней. Особенно лобовой. Но появились ПТУРы, и имеющуюся броню пришлось усиливать. Тогда появились динамическая защита, снижающая пробивную способность вражеских снарядов встречным взрывом.
Но тактика снова изменилась – в воздухе появились беспилотники, способные бить в плохо защищенные задние части боевых машин. Тогда на технику стали устанавливать защитные сетки – «мангалы». Дрон или сбрасываемый с него снаряд попадает в эту сетку и детонирует на относительно безопасном расстоянии от брони.
Но и «мангалы» теперь не способны защитить вражескую военную технику.
На полигоне Донецкой Народной Республики прошли успешные испытания новейших термитно-зажигательных гранат. Этими гранатами будут оснащать беспилотные летательные аппараты, применяемые в зоне проведения СВО.
Новые гранаты способны уничтожить любой объект, дооборудованный динамической защитой и сетками, а также абсолютно любые укрытия.
«Образцы термитно-зажигательных гранат позволяют воспламенять боевую технику и укрепленные объекты противника, создавая очаг пожара, который невозможно потушить», – пояснили в Минбороны России.
Во время испытаний был подожжен голый остов БМП – огонь плавил металл и застилал все едким дымом.
Новые термитно-зажигательные гранаты – полностью отечественная разработка, которая будет доступна исключительно российским военным.
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Фото: Росгвардия
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