Армия РФ получит новую боевую машину
Стало известно о новой разработке Кизлярского электромеханического завода, который входит в НПО «Высокоточные комплексы». Это перспективный высокомобильный зенитно-артиллерийский комплекс, главными целями для которого будут малоразмерные беспилотные летательные аппараты и коптеры.
Вооружение комплекса состоит из зенитно-артиллерийского модуля на базе пулеметов калибром от 7,62 до 12,7 мм. Также комплекс может оснащаться автоматическими пушками калибром 23 или 30 мм.
Обнаружение цели происходит с помощью радиолокационных модулей. Они работают в сантиметровых X-, J- и Ku-диапазонах, а также в миллиметровом Ka-диапазоне.
Радиус обнаружения целей составляет от 100 до 1300 м. Более крупные цели могут засекаться на расстоянии от 100 до 2500 м.
Для точного наведения на цель комплекс использует мультиспектральный оптико-электронный модуль. Работает он в ТВ- и средневолновом инфракрасном диапазонах.
Устанавливаться новый зенитно-артиллерийский комплекс будет на отлично зарекомендовавшие себя в ходе СВО бронеавтомобили Тайфун-ВДВ.
Характеристики бронеавтомобиля Тайфун-ВДВ:
- Полная масса, т – не более 15
- Экипаж, чел. – 2 + 6 десантников
- Длина, мм – 6000
- Ширина, мм – 2544
- Высота, мм – 2960
- Клиренс, мм – 420, изменяемый
- Двигатель, л.с. – ЯМЗ-650.10 или КАМАЗ-610.10, 350
- Максимальная скорость, км/ч – 100
- Запас хода, км – не менее 800
- Преодолеваемый подъем, град. – 30
- Преодолеваемый брод, м – 1,5
- Броня – комбинированная сталь / керамика + противоосколочный подбой
Аналогичный зенитно-артиллерийский комплекс в конце года начнут поставлять ВСУ – это австралийские Slinger, которые создавались с учетом опыта боевых действий на Украине. Всего будет поставлено 160 комплексов, вооруженных автоматической пушкой Hughes M230LF калибра 30 мм и пулеметом калибра 7,62 мм FN MAG.
Эти комплексы надо будет также на что-то установить – поставляться они будут без шасси.
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Фото: Telegram-канал «Русское оружие»
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