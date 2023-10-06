Армия РФ получит новую боевую машину

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Новый российский броневик будет противовесом австралийскому Slinger

Стало известно о новой разработке Кизлярского электромеханического завода, который входит в НПО «Высокоточные комплексы». Это перспективный высокомобильный зенитно-артиллерийский комплекс, главными целями для которого будут малоразмерные беспилотные летательные аппараты и коптеры.

Вооружение комплекса состоит из зенитно-артиллерийского модуля на базе пулеметов калибром от 7,62 до 12,7 мм. Также комплекс может оснащаться автоматическими пушками калибром 23 или 30 мм.

Тайфун-ВДВ
Тайфун-ВДВ

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Обнаружение цели происходит с помощью радиолокационных модулей. Они работают в сантиметровых X-, J- и Ku-диапазонах, а также в миллиметровом Ka-диапазоне.

Радиус обнаружения целей составляет от 100 до 1300 м. Более крупные цели могут засекаться на расстоянии от 100 до 2500 м.

Для точного наведения на цель комплекс использует мультиспектральный оптико-электронный модуль. Работает он в ТВ- и средневолновом инфракрасном диапазонах.

Устанавливаться новый зенитно-артиллерийский комплекс будет на отлично зарекомендовавшие себя в ходе СВО бронеавтомобили Тайфун-ВДВ.

Характеристики бронеавтомобиля Тайфун-ВДВ:

  • Полная масса, т – не более 15
  • Экипаж, чел. – 2 + 6 десантников
  • Длина, мм – 6000
  • Ширина, мм – 2544
  • Высота, мм – 2960
  • Клиренс, мм – 420, изменяемый
  • Двигатель, л.с. – ЯМЗ-650.10 или КАМАЗ-610.10, 350
  • Максимальная скорость, км/ч – 100
  • Запас хода, км – не менее 800
  • Преодолеваемый подъем, град. – 30
  • Преодолеваемый брод, м – 1,5
  • Броня – комбинированная сталь / керамика + противоосколочный подбой

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Аналогичный зенитно-артиллерийский комплекс в конце года начнут поставлять ВСУ – это австралийские Slinger, которые создавались с учетом опыта боевых действий на Украине. Всего будет поставлено 160 комплексов, вооруженных автоматической пушкой Hughes M230LF калибра 30 мм и пулеметом калибра 7,62 мм FN MAG.

Эти комплексы надо будет также на что-то установить – поставляться они будут без шасси.

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Фото: Telegram-канал «Русское оружие»

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За РулемКирилл Панов
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