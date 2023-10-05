Зачем танку Т-90 нужны красные «глаза»

Эти «красные глаза» танка смотрятся очень грозно и вот для чего они нужны

В армии эти приборы на башне танка, которые светятся красным, так и называют – «красные глаза». Но это не габариты, не фары и вообще не светотехника. Это средство защиты.

«Красные глаза» – элемент электронно-оптического комплекса активной защиты Штора-1. Это инфракрасные прожекторы ОТШУ-1-7.

Инфракрасные прожекторы ОТШУ-1-7 на башне танка Т-90

Штора-1 была разработана в 1989 году. Комплекс устанавливали на самую разную бронетехнику: на танки, самоходки, боевые машины пехоты и так далее.

Главная задача Шторы – подавление оптико-электронных систем наведения ПТУР. Дальность действия – до 2,5 км.

Когда комплекс замечает летящую к танку ракету, он испускает с помощью «глаз» ложные сигналы, сбивая тем самым прицел ракеты. В результате противник промахивается.

Подавление системы наведения возможно только с той стороны, в которую смотрят «красные глаза» – со стороны противника, в сторону которого направлено основное орудие. При этом, увы, три другие стороны остаются незащищенными.

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Фото: Военная Техника Мира