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В РФ начали продавать кроссовер Suzuki Grand Vitara по цене от 3,5 млн рублей

На рынок РФ по параллельному импорту привезли кроссовер Suzuki Grand Vitara

Продажи японских кроссоверов Suzuki Grand Vitara стартовали в России. Автомобили ввозятся в нашу страну по схеме параллельного импорта. Стоимость автомобиля начинается от 3,5 млн и доходит до 4,2 млн рублей в зависимости от комплектации.

В частности, Suzuki Grand Vitara есть в наличии у дилеров в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Минеральных Водах. Кроссовер оснащен бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,5 л, мощностью 103 л.с., в паре с ним работает автоматическая коробка передач.

Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara

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Над разработкой кроссовера японские специалисты трудились совместно с коллегами из компании Toyota. Фактически, новая модель представляет из себя клон Toyota Urban Cruiser Hyryder. Кроссовер Grand Vitara отличают измененный дизайн передней и задней частей, иные колеса, декор салона, а также освещение.

Габаритные размеры кроссовера: 4345 мм против 4175 мм у Витары, ширина увеличилась на 20 мм, теперь она составляет 1795 мм, а высота — на 35 мм, до 1645 мм. В базовой комплектации в списке оснащения Grand Vitara галогеновые фары, светодиодные ходовые огни и стальные 17-дюймовые колеса. У версий комплектации повыше — полностью светодиодная оптика, легкосплавные колеса такого же размера и двухцветная окраска кузова.

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Источник: Ufocar.ru

Фото: Suzuki

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За РулемСветлана Тарасенко
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Отзывы о Suzuki Grand Vitara (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Grand Vitara  2008
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Удобный автомобиль для путешествий. Вертикальная посадка позволяет меньше уставать в дороге. Двигатель 2,4 л, 169 л.с., позволяет тянуть домик-прицеп по любым горам, по любым трассам не боясь "просесть" в горку или не проехать на запланированное место отдыха. Постоянный полный привод позволяет уверенно ехать по зимним Сибирским дорогам. Пониженный ряд и блокировка дифференциала позволяет проехать там, где на обычной легковушке не проедешь.

Недостатки:

Маленький дорожный просвет. 200 мм не хватает. Отсутствие блокировок межколесных дифференциалов. Если бы была блокировка хотя бы заднего, уже проходимость машины была бы на много лучше.

Комментарий:

Отличный автомобиль для большой семьи в путешествии. 5 человек, с прицепом-дачей, Красноярск-Крым. Сплошное удовольствие от поездок. Очень хорош ездить на дачу.

+4