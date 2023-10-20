В РФ начали продавать кроссовер Suzuki Grand Vitara по цене от 3,5 млн рублей

На рынок РФ по параллельному импорту привезли кроссовер Suzuki Grand Vitara

Продажи японских кроссоверов Suzuki Grand Vitara стартовали в России. Автомобили ввозятся в нашу страну по схеме параллельного импорта. Стоимость автомобиля начинается от 3,5 млн и доходит до 4,2 млн рублей в зависимости от комплектации.

В частности, Suzuki Grand Vitara есть в наличии у дилеров в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Минеральных Водах. Кроссовер оснащен бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,5 л, мощностью 103 л.с., в паре с ним работает автоматическая коробка передач.

Suzuki Grand Vitara

Над разработкой кроссовера японские специалисты трудились совместно с коллегами из компании Toyota. Фактически, новая модель представляет из себя клон Toyota Urban Cruiser Hyryder. Кроссовер Grand Vitara отличают измененный дизайн передней и задней частей, иные колеса, декор салона, а также освещение.

Габаритные размеры кроссовера: 4345 мм против 4175 мм у Витары, ширина увеличилась на 20 мм, теперь она составляет 1795 мм, а высота — на 35 мм, до 1645 мм. В базовой комплектации в списке оснащения Grand Vitara галогеновые фары, светодиодные ходовые огни и стальные 17-дюймовые колеса. У версий комплектации повыше — полностью светодиодная оптика, легкосплавные колеса такого же размера и двухцветная окраска кузова.

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Источник: Ufocar.ru

Фото: Suzuki