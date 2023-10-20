В РФ начали продавать кроссовер Suzuki Grand Vitara по цене от 3,5 млн рублей
Продажи японских кроссоверов Suzuki Grand Vitara стартовали в России. Автомобили ввозятся в нашу страну по схеме параллельного импорта. Стоимость автомобиля начинается от 3,5 млн и доходит до 4,2 млн рублей в зависимости от комплектации.
В частности, Suzuki Grand Vitara есть в наличии у дилеров в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Минеральных Водах. Кроссовер оснащен бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,5 л, мощностью 103 л.с., в паре с ним работает автоматическая коробка передач.
Над разработкой кроссовера японские специалисты трудились совместно с коллегами из компании Toyota. Фактически, новая модель представляет из себя клон Toyota Urban Cruiser Hyryder. Кроссовер Grand Vitara отличают измененный дизайн передней и задней частей, иные колеса, декор салона, а также освещение.
Габаритные размеры кроссовера: 4345 мм против 4175 мм у Витары, ширина увеличилась на 20 мм, теперь она составляет 1795 мм, а высота — на 35 мм, до 1645 мм. В базовой комплектации в списке оснащения Grand Vitara галогеновые фары, светодиодные ходовые огни и стальные 17-дюймовые колеса. У версий комплектации повыше — полностью светодиодная оптика, легкосплавные колеса такого же размера и двухцветная окраска кузова.
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Источник: Ufocar.ru
Фото: Suzuki
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Отзывы о Suzuki Grand Vitara (6)
Удобный автомобиль для путешествий. Вертикальная посадка позволяет меньше уставать в дороге. Двигатель 2,4 л, 169 л.с., позволяет тянуть домик-прицеп по любым горам, по любым трассам не боясь "просесть" в горку или не проехать на запланированное место отдыха. Постоянный полный привод позволяет уверенно ехать по зимним Сибирским дорогам. Пониженный ряд и блокировка дифференциала позволяет проехать там, где на обычной легковушке не проедешь.
Маленький дорожный просвет. 200 мм не хватает. Отсутствие блокировок межколесных дифференциалов. Если бы была блокировка хотя бы заднего, уже проходимость машины была бы на много лучше.
Отличный автомобиль для большой семьи в путешествии. 5 человек, с прицепом-дачей, Красноярск-Крым. Сплошное удовольствие от поездок. Очень хорош ездить на дачу.