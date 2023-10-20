#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Сделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
За девять месяцев с начала 2023 года в Европе на 55% выросли продажи электрокаровЗа девять месяцев с начала 2023 года в Европе на 55% выросли продажи электрокаров
ACEA: авторынок Евросоюза устойчиво растет и...
Дилерам помогут выкупить авто у производителейДилерам помогут выкупить авто у производителей
«Открытие Авто» кредитует дилеров на покупку...
Высокая цена при относительном качестве: эксперт о рисках покупки авто из КитаяВысокая цена при относительном качестве: эксперт о рисках покупки авто из Китая
Автоэксперт Хайцеэр: о качестве машин из Китая...

Как снизить цены на запчасти

Эксперт проанализировал рост цен на запчасти и нашел способ его остановить

Цены на запчасти отражаются на стоимости эксплуатации автомобиля несколько раз.

Во-первых, дороже становится ремонт и обслуживание машин.

Во-вторых, повышаются цены на полисы ОСАГО. В частности, в первом полугодии стоимость этой обязательной страховки увеличилась на 5-14%.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Вырастут ли цены на запчасти и комплектующие еще, и как можно было бы сдержать рост цен, а также что происходит на рынке запчастей?

Мнение эксперта

Роман Тимашов, директор по сервисному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

— Стоимость уникальных запчастей напрямую коррелирует с курсом валют. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась в среднем в два раза. С января 2023 года подорожание составило 30-35%. Предпосылок к снижению стоимости запчастей в России не наблюдается.

Одним из факторов для стабилизации роста цен на запчасти и комплектующие может послужить, в частности, изменение логистических маршрутов поставки.

В условиях ослабления курса рубля минувшим летом был зафиксирован рост цен на запчасти примерно на 20%. В случае сохранения низкого курса рубля по отношению к доллару стоимость импортных комплектующих может увеличиться еще.

Вместо Camry – новый Changan поступил в продажу

При этом ситуация с наличием запчастей и расходных материалов в России улучшилась.

Трудности наблюдаются с поставкой сложных узлов: двигатели в сборе, головки блока цилиндров, агрегаты трансмиссии. Срок их ожидания может занимать от 60 дней до 6 месяцев.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0