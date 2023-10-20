Как снизить цены на запчасти

Эксперт проанализировал рост цен на запчасти и нашел способ его остановить

Цены на запчасти отражаются на стоимости эксплуатации автомобиля несколько раз.

Во-первых, дороже становится ремонт и обслуживание машин.

Во-вторых, повышаются цены на полисы ОСАГО. В частности, в первом полугодии стоимость этой обязательной страховки увеличилась на 5-14%.

Вырастут ли цены на запчасти и комплектующие еще, и как можно было бы сдержать рост цен, а также что происходит на рынке запчастей?

Мнение эксперта

Роман Тимашов, директор по сервисному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

— Стоимость уникальных запчастей напрямую коррелирует с курсом валют. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась в среднем в два раза. С января 2023 года подорожание составило 30-35%. Предпосылок к снижению стоимости запчастей в России не наблюдается.

Одним из факторов для стабилизации роста цен на запчасти и комплектующие может послужить, в частности, изменение логистических маршрутов поставки.

В условиях ослабления курса рубля минувшим летом был зафиксирован рост цен на запчасти примерно на 20%. В случае сохранения низкого курса рубля по отношению к доллару стоимость импортных комплектующих может увеличиться еще.

При этом ситуация с наличием запчастей и расходных материалов в России улучшилась.

Трудности наблюдаются с поставкой сложных узлов: двигатели в сборе, головки блока цилиндров, агрегаты трансмиссии. Срок их ожидания может занимать от 60 дней до 6 месяцев.

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