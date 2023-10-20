Гости и жители Москвы смогут окунуться в советское прошлое на выставке «Куплю гараж»

В Москве открылась выставка о гаражной субкультуре СССР

Сегодня в российской столице открылась выставка «Куплю гараж», организованная Музеем транспорта Москвы совместно с Музеем Москвы под патронажем столичного Департамента культуры. На экспозиции все гости смогут увидеть, как 18 квадратных метров гаража становились для миллионов людей пространством для самовыражения и реализации своих идей. Посетители узнают, как гаражная жизнь стала субкультурой для определенной части населения нашей страны.

«Гаражная история для москвичей — такая же сакральная тема, как квартирный вопрос. Идеальная тема для коллаборации двух музеев, Музея Транспорта Москвы и Музея Москвы. Это и про транспорт, и про личные истории, а самое интересное, что на самом деле это про первую собственность москвичей в послевоенное время», — рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Пространство выставки поделено на несколько локаций по различным сюжетам, в числе которых: «Частный гараж. Предыстория», «Для тех, кто может все починить», «Для тех, кто умеет жить», «Для тех, кому положено».

«Мы решили осмыслить и музеефицировать это уходящее явление — эти загадочные и удивительные гаражи, которые сегодня почти что превратились в миф. Все трудней становится встретить гаражный кооператив в Москве, хотя кое-где они сохранились, например, в Лефортово или возле некоторых станций МЦК», — подчеркнула директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

На выставке представлены раритетные авто из фонда Музея Транспорта Москвы — ВАЗ-2103, Москвич-407, ЗАЗ-966 «Запорожец», а также ГАЗ-21 «Волга» из автоклуба «Волга М-21» и легендарные машины движения «Самавто» — «ГТЩ» из коллекции Владимира Киреева и «Труд» из коллекции Олега Кучеренко.

Ностальгию у посетителей выставки вызовут инсталляции в виде «стратегических запасов» с домашней консервацией, старыми детскими игрушками и другими предметами быта, а также витрина с элементами роскоши советских времен в виде телевизора, сервиза «Мадонна», радиолы и других артефактов.

Работа выставки продлится до 10 марта 2024 года, билеты можно приобрести на сайте Музея Москвы.

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Фото: Музей Москвы