Высокая цена при относительном качестве: эксперт о рисках покупки авто из Китая

Автоэксперт Хайцеэр: о качестве машин из Китая будем судить через три года

Китайские машины сделаны из очень тонкого металла, и у них очень низко расположены некоторые узлы и агрегаты, предупреждает вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

По его мнению, если у жителя России есть возможность не приобретать автомобиль, сделанный в Поднебесной, то лучше все-таки воздержаться. По крайней мере, на ближайшие три года, в течение которого накопится определенный опыт массовой эксплуатации машин китайского автопрома в РФ.

«Нужно, чтобы мы получили определенный опыт и свободный взгляд на то, в каком состоянии будут находиться эти автомобили после трех лет эксплуатации. Это касается и состояния узлов и агрегатов, и лакокрасочного покрытия», — отметил эксперт.

В своем большинстве китайские автомобили являются новинкой для российского потребителя, любой покупатель сегодня совершает покупку на свой страх и риск, доверяясь рекомендациям продавцов и ориентируясь на рекламу, подчеркнул Хайцеэр.

«У китайских машин хватает конструктивных недостатков – по части слишком низкого расположения некоторых узлов и агрегатов, неслаженной работы двигателя и коробки передач. И, как правило, китайские машины сделаны из очень тонкого металла – по этому показателю китайцы уступают корейцам и японцам», — уточняет эксперт.

На текущем этапе с учетом цен на китайские автомобили, которые почти в два раза выше в России, чем в самом Китае, не стоит закрывать глаза на такие существенные недостатки, резюмирует Хайцеэр.

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Источник: gazeta.ru