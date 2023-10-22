Грузовики КрАЗ – только посмотрите, что с ними делают в Германии!

Варианты немецкого тюнинга советских грузовиков КрАЗ показали на видео

Легендарные советские КрАЗы весьма успешно поставлялись за рубеж. Как и другие советские машины, исполины из Кременчуга подвергались доработкам – для соответствия западным нормам. Однако наиболее интересны КрАЗы, которые «под себя» переделывались уже частными владельцами. В фокусе нашего внимания – Германия и ее тюнинговые КрАЗы.

Аккуратная внешность, яркий цвет и масса нетипичных для советских машин деталей – сразу и не скажешь, что перед нами кондовый «лаптежник» КрАЗ-255Б! Или любимая модель немецких тюнеров – культовый и на наших просторах КрАЗ-258.

Вынесенные вперед зеркала, вертикальные трубы выхлопа и массивные бампера, иногда делающиеся из двух стандартных – всего несколько нюансов, а машина выглядит совсем по-иному. Более того, немцы в свойственной себе манере делают советские машины комфортнее и безопаснее.

Многие попавшие в Германию КрАЗы до сих пор в строю – как и прежде, возят тяжеленные грузы, участвуют в престижных соревнованиях, демонстрируются на выставках... Смотрим!

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Источник: Гора автофактов

Фото: скриншот видео YouTube