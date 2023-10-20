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Продавцу BMW 1938 года выпуска предлагали обменять его на двух гусей и поросенка

В Новосибирске продают раритетный 85-летний BMW с двигателем от Волги

Раритетный BMW 326 1938 года выпуска с пробегом 35 тысяч километров выставлен на продажу на Avito. Житель Новосибирска в своем объявлении заверяет, что машина до сих пор на ходу.

«Новый двигaтель, механическая коробка передач и задний мост — от ГАЗ-21, четыре пеpедачи, нoвые диcки, aмериканскиe 16-е кoлеса, новый кapбюpaтоp, остальное все оригинальное. Все документы в пoрядкe, сoвpeмeнный ПTС, есть страховка», – говорится в тексте объявления.

BMW 326
BMW 326

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Состояние автомобиля очень хорошее, стоит в кирпичном гараже и за последние четыре года BMW ни разу не попадал под дождь, заверяет продавец. Владелец хочет выручить за машину 1,45 млн рублей, по словам его представителя, раньше автомобилем владел коллекционер из Москвы, он купил раритетный BMW в 80-х годах.

«Еще в те времена у машины заменили движок и подвеску, чтобы было легче ее обслуживать в реалиях СССР. Мы ее тоже немного подремонтировали, теперь продаем», — уточнил представитель владельца.
BMW 326
BMW 326

На объявление откликаются много «хулиганов и спамеров», сетует продавец, один из ни шутников даже предлагал обменять раритет на двух гусей и поросенка.

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Источник: ngs.ru

Фото: Avito

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