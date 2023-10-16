За BMW 5-й серии нового поколения просят почти 11 млн рублей
«Пятерку» BMW нового поколения в кузове G60 теперь можно приобрести и в России. Поставкой автомобилей в частном порядке занимаются некоторые российские дилеры.
К примеру, предлагается седан BMW 520d с системой полного привода и автоматической трансмиссией. Отмечается, что один из дилеров во Владивостоке организовал поставки по неофициальным каналам. За вариант «под ключ» просят 10,8 млн рублей. Дилер оправдал высокую стоимость затратами на параллельный импорт.
Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,3 с. Средний расход топлива на каждые 100 км составляет шесть литров, габариты кузова: 506х190х151,5 см, колесная база — 299,5 см, объем багажника – от 490 до 530 л.
В комплектацию входят светодиодная оптика, панорамная крыша, проекционный дисплей. Кресла салона отделаны кожей и замшей, есть система подогрева, электропривод и функция памяти положения, а также атмосферная подсветка в салоне.
Официально компания BMW не представлена на российском рынке, поставки продукции немецкого автоконцерна прекратились еще в 2022 году.
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Источник: auto.ru
Фото: auto.ru
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