#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada AuraВ 2024 году рекомендованный Минпромторгом список дополнит Lada Aura
На АВТОВАЗе заверили в максимальном...
В российской столице продали первый Москвич 6 в комплектации «Бизнес»В российской столице продали первый Москвич 6 в комплектации «Бизнес»
Первый покупатель лифтбека Москвич 6 выбрал...
Эксперты озвучили, что будет с авторынком в 2024 годуЭксперты озвучили, что будет с авторынком в 2024 году
Доля «китайцев» на российском рынке в 2024 году...

В российской столице продали первый Москвич 6 в комплектации «Бизнес»

Первый покупатель лифтбека Москвич 6 выбрал белоснежный цвет кузова

Спустя несколько дней после анонсированного заводом «Москвич» начала продаж лифтбека Москвич 6 стало известно, что первый автомобиль продан в одном из салонов столицы.

Примечательно, что первый покупатель отечественной марки выбрал автомобиль белого цвета. Ранее корреспондент Autonews.ru в ходе рейда по дилерским ценам побывал в этом салоне, удостоверившись, что Москвич действительно есть в продаже, как это было объявлено заводом 12 октября.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

7 частых вопросов (и ошибок) при переобувке на зиму

Цена модели в комплектации «Бизнес» составляет 2 826 000 рублей, за базовую версию, которая появится чуть позже, установлена цена 2 626 000 рублей, а топовую версию с двигателем мощностью 174 л.с. оценили в 2 976 000 руб.

Лифтбек Москвич 6 является копией китайского автомобиля JAC A5 Plus. Вместительный автомобиль оснащен двумя силовыми агрегатами на выбор: турбомотор мощностью 136 л.с. (200 Нм) в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT или турбомотор GDI мощностью 174 л.с. (280 Нм) в паре с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Первый вариант больше подходит к спокойным комфортным поездкам, второй по достоинству оценят любители динамичного вождения.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autonews.ru

Фото: Москвич

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0