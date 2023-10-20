В российской столице продали первый Москвич 6 в комплектации «Бизнес»

Первый покупатель лифтбека Москвич 6 выбрал белоснежный цвет кузова

Спустя несколько дней после анонсированного заводом «Москвич» начала продаж лифтбека Москвич 6 стало известно, что первый автомобиль продан в одном из салонов столицы.

Примечательно, что первый покупатель отечественной марки выбрал автомобиль белого цвета. Ранее корреспондент Autonews.ru в ходе рейда по дилерским ценам побывал в этом салоне, удостоверившись, что Москвич действительно есть в продаже, как это было объявлено заводом 12 октября.

Цена модели в комплектации «Бизнес» составляет 2 826 000 рублей, за базовую версию, которая появится чуть позже, установлена цена 2 626 000 рублей, а топовую версию с двигателем мощностью 174 л.с. оценили в 2 976 000 руб.

Лифтбек Москвич 6 является копией китайского автомобиля JAC A5 Plus. Вместительный автомобиль оснащен двумя силовыми агрегатами на выбор: турбомотор мощностью 136 л.с. (200 Нм) в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT или турбомотор GDI мощностью 174 л.с. (280 Нм) в паре с роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Первый вариант больше подходит к спокойным комфортным поездкам, второй по достоинству оценят любители динамичного вождения.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autonews.ru

Фото: Москвич