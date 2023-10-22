Новый эффектный Volkswagen привезут из Китая

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Volkswagen Magotan второго поколения скоро поступит в продажу – и в России тоже

Шпионские снимки с испытаний нового Volkswagen Magotan появились в сети.

Автомобиль имеет спортивный внешний вид, трехмерную решетку радиатора, большой воздухозаборник в бампере и спойлер.

Volkswagen Magotan нового поколения
Volkswagen Magotan нового поколения

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Сообщается, что новый Magotan находится на финальной стадии испытаний и будет представлен уже в 2023 году. Продажи автомобиля начнутся в первой половине 2024 года.

Volkswagen Magotan нового поколения
Volkswagen Magotan нового поколения

Новинка имеет покатую линию крыши и выглядит как четырехдверное купе.

Volkswagen Magotan нового поколения
Volkswagen Magotan нового поколения

В салоне не так много кнопок, как хотелось бы. Кажется, многими функциями придется управлять через парящий тачскрин мультимедийной системы.

Это странно, так как автопроизводители, наоборот, стали возвращать кнопки для управления часто используемыми системами. Например, климат-контролем.

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Кроме того, новый автомобиль оснащен экраном для переднего пассажира, что, наоборот, вполне современный тренд.

Новое поколение VW Magotan может получить две версии – 300 TSI и 380 TSI, которые будут оснащаться двигателями 1.5Т и 2.0Т. Мощность автомобиля пока сложно предсказать.

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Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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