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Лукашенко: до конца 2023 года в Белоруссии выпустят порядка тысячи машин Hongqi

Лукашенко рассказал о запуске еще одной китайской марки в Белоруссии

Белорусские автопроизводители наладили и успешно освоили выпуск автомобилей китайских марок. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Речь идет о марке Hongqi, выпуском которой занимается предприятие «Юнисон» совместно с китайской компанией «ФАВ Груп» на заводе в Минской области. Отмечается, что в сентябре на предприятие поступили первые 36 машинокомплектов, до конца текущего года планируется собрать порядка одной тысячи экземпляров.

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«В ближайшее время покажем народу. Начали новую марку автомобилей производить», — пообещал белорусский лидер в ходе совещания по вопросам планирования и реализации проектов стратегического характера.

Лукашенко напомнил, что белорусский завод «БелДжи», запущенный в ноябре 2017 года, занимается производством китайских автомобилей Geely. Причем за это время специалисты предприятия научились локализовать отдельные комплектующие. В настоящее время объемы производства существенно выросли, подчеркнул белорусский президент.

По словам Лукашенко, он дал поручение вице-премьеру Петру Пархомчику и первому заместителю премьера Николаю Снопкову активнее развивать это направление. В планах завода производить порядка 120 тысяч автомобилей в год. В Беларуси Geely стал поистине народным автомобилем, заметил Лукашенко, более того — марка пользуется большой популярностью и в России.

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Источник: Sputnik.by

Фото: Depositphotos

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