Hyundai Motor и PIF вложат 500 млн долларов в строительство завода на Ближнем Востоке

Холдинг Hyundai Motor построит свой первый завод на Ближнем Востоке

Hyundai Motor и Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) достигли договоренностей о запуске совместного предприятия по производству автомобилей в королевстве. Новость об этом появилась на официальном сайте южнокорейской компании.

Совокупные инвестиции партнеров составят более 500 млн долларов, Hyundai Motor будет принадлежать 30% акций, остальным пакетом в 70% будет владеть PIF. Отмечается, что автоматизация на производстве будет доведена до самого высокого уровня.

Строительные работы по возведению объекта планируется начать уже в 2024 году, выпуск первой продукции запланирован на 2026 год. Ожидается производство порядка 50 тыс. автомобилей в год, включая электрокары. Это первый завод Hyundai на Ближнем Востоке, его сборку наладят в Экономическом городе короля Абдаллы.

Ранее, в субботу 21 октября, президент Республики Корея Юн Сок Ель прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом, в ходе которого состоялись переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash