Hyundai Motor и PIF вложат 500 млн долларов в строительство завода на Ближнем Востоке
Hyundai Motor и Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) достигли договоренностей о запуске совместного предприятия по производству автомобилей в королевстве. Новость об этом появилась на официальном сайте южнокорейской компании.
Совокупные инвестиции партнеров составят более 500 млн долларов, Hyundai Motor будет принадлежать 30% акций, остальным пакетом в 70% будет владеть PIF. Отмечается, что автоматизация на производстве будет доведена до самого высокого уровня.
Строительные работы по возведению объекта планируется начать уже в 2024 году, выпуск первой продукции запланирован на 2026 год. Ожидается производство порядка 50 тыс. автомобилей в год, включая электрокары. Это первый завод Hyundai на Ближнем Востоке, его сборку наладят в Экономическом городе короля Абдаллы.
Ранее, в субботу 21 октября, президент Республики Корея Юн Сок Ель прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом, в ходе которого состоялись переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: ТАСС
Фото: Unsplash
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости