Новинка от Hyundai имеет все шансы стать бестселлером
Спустя три месяца, после презентации в Индии, Hyundai получили более 75 тысяч заявок на Exter.
Этот феноменальный успех побудил Hyundai увеличить производство на 30%, чтобы удовлетворить растущий спрос.
Компания планирует перераспределить поставки, чтобы справится с дефицитом машин. Часть автомобилей, которые изначально предназначались на экспорт, будет поставлена на внутренний рынок Индии. Это позволит удовлетворить потребности местных покупателей и снизить ожидание в очереди.
Hyundai Exter предлагает роскошный дизайн и превосходную функциональность. Длина кроссовера составляет 3815 мм, а колесной база 2450 мм.
В базовую комплектацию Exter входят шесть подушек безопасности. Кроссовер оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем мощность 82 л. с., а также битопливным мощностью 69 л. с. Покупатель может выбрать между механической коробкой передач или «роботом» с одним сцеплением.
Источник: Российская газета
Фото: Hyundai
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