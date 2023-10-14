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Новинка от Hyundai имеет все шансы стать бестселлером

Hyundai не справляется с наплывом желающих купить новый кроссовер Exter

Спустя три месяца, после презентации в Индии, Hyundai получили более 75 тысяч заявок на Exter.

Hyundai Exter
Hyundai Exter

Этот феноменальный успех побудил Hyundai увеличить производство на 30%, чтобы удовлетворить растущий спрос.

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Hyundai представила свой самый компактный кроссовер

Компания планирует перераспределить поставки, чтобы справится с дефицитом машин. Часть автомобилей, которые изначально предназначались на экспорт, будет поставлена на внутренний рынок Индии. Это позволит удовлетворить потребности местных покупателей и снизить ожидание в очереди.

Hyundai Exter предлагает роскошный дизайн и превосходную функциональность. Длина кроссовера составляет 3815 мм, а колесной база 2450 мм.

Hyundai Exter
Hyundai Exter

В базовую комплектацию Exter входят шесть подушек безопасности. Кроссовер оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем мощность 82 л. с., а также битопливным мощностью 69 л. с. Покупатель может выбрать между механической коробкой передач или «роботом» с одним сцеплением.

Источник: Российская газета

Фото: Hyundai

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За РулемЛежнин Роман
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