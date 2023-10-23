«Автотор» будет использовать масла российского производства для первой заливки

Sintec Group наращивает конвейерные поставки высокотехнологичных масел

Компания Sintec Group увеличила поставки смазочных материалов и технических жидкостей для первой заливки в автомобили, выпускаемые на заводе «Автотор».

В Калининграде на сборочном конвейере «Автотора» применяют моторные и трансмиссионные масла российской компании для первой заливки в легковые автомобили марок BAIC, Kaiyi и SWM.

Использование жидкостей на конвейере автозавода - подтверждение качества продукции и ее надежности.

На данный момент уже поставлено более 70 тонн масел, и объемы поставок планируют увеличить, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокотехнологичные масла, учитывая планы завода по увеличению выпуска автомобилей.

Sintec Group, как партнер ассоциации автомобильных дилеров, стремится сохранить свой статус ключевого поставщика технических жидкостей для автозаводов и дилерских центров, особенно для растущего сегмента китайских автопроизводителей.

С начала текущего года Sintec Group поставила более 1750 тонн смазочных материалов и технических жидкостей для первой заправки на сборочные конвейеры расположенных в России производственных предприятий.

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Фото: Sintec и Depositphotos