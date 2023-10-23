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Обновленный минивэн Carnival получил гибридную силовую установку от Kia Sorento

В Сети появились снимки рестайлинговой версии Kia Carnival накануне его дебюта

Западные СМИ растиражировали снимки новейшего минивэна Kia Carnival, опубликованные на YouTube-канале Motorsjason. Автомобиль изменен не только внутри, но и снаружи, он получил гибридную силовую установку.

Обновленный Carnival оснащен всем необходимым, он призван закрепить свои лидирующие позиции в сегменте MPV в Южной Корее, параллельно приблизиться к такому же положению в США.

KIA Carnival
KIA Carnival
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Концерн Kia модернизировал линии на заводе в Сохари в Южной Корее во втором квартале 2022 года с целью выпуска серийного производства электрифицированных автомобилей, включая гибридный вариант Carnival и флагманского электрического внедорожника EV9.

По прогнозам, Carnival получит гибридную силовую установку от Kia Sorento, это будет двигатель Turbo GDi объемом 1,6 л мощностью на 180 л.с. и электромотор общей мощностью 230 л.с. По всей вероятности, Kia полностью откажется от производства гибридного электромобиля PHEV и сосредоточится на выпуске полностью электрической версии Carnival, но тем временем покупателям придется довольствоваться гибридом.

KIA Carnival
KIA Carnival

Специалисты Kia добавят некоторое оборудование, отсутствовавшее на момент запуска Carnival 4-го поколения. Это будут HUD, система помощи при вождении на шоссе 2 (HDA2), пара 12-дюймовых изогнутых дисплеев, система распознавания отпечатков пальцев, сиденья Ergo Motion от EV9 и другие. Дебют обновленного Carnival в Южной Корее планируется до конца октября, а в США автомобиль завезут в первой половине 2024 года.

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Источник, фото: Thekoreancarblog.com

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За РулемСветлана Тарасенко
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Отзывы о Kia Carnival (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Carnival  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Просторный. Комфортабельный. Современный. Относительно быстроходный, Экономичный даже в бензиновом варианте.

Недостатки:

Цена. Впрочем, это вопрос скорее к правительству РФ.

Комментарий:

Хороший автомобиль. Советую брать!

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