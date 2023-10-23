Неисправность замка зажигая может стать причиной не работающего в мороз двигателя

Эксперты назвали 4 основные причины, из-за которых на морозе не заводится мотор

С наступлением зимы у большинства водителей возникает проблема с запуском двигателя. Одной из распространенных причин является севший аккумулятор, тем более если ему больше двух лет. Если у аккумулятора заряд менее 30% — завести машину не удастся, просто потому что не будет необходимой для запуска двигателя силы тока.

В этом случае можно «прикурить», подключившись к аккумулятору другой машины. Причем оба автомобиля должны потреблять один вид топлива, а у аккумуляторов должна быть одинаковая мощность. Завести мотор можно при помощи пуско-зарядного устройства, подключив его поверх проводов на аккумуляторе.

Зачастую двигатель не заводится из-за залитых свечей зажигания, в этом случае нужно нажать на педаль газа и поработать 10 секунд стартером. В результате подача топлива перекроется, и свечи продуются воздухом. Затем нужно подождать, когда бензин стечет. Также можно вынуть свечи, зачистив их от нагара и просушив.

Нехарактерные щелчки или тишина при поворотах ключа в замке зажигания могут свидетельствовать о поломке стартера. Если он начинает работать только после нескольких поворотов ключа, вполне вероятно, что причиной могут быть окисление контактов и замыкание электропроводки, или проблема с подшипниками и щетками. В этом случае лучше доверить ремонт авто специалистам сервиса.

Если масло в двигателе замерзло, ни в коем случае нельзя заводить двигатель. Следует разморозить масло при помощи обогревателя. Конденсат в выхлопной трубе тоже может стать причиной отсутствия работы мотора. Дело в том, что лед блокирует выход газов, эту причину можно устранить, почистив наледь. Также специалисты рекомендуют просушить тормозные колодки и не оставлять автомобиль на ручнике, если он длительное время находится на морозе.

Неисправность в замке зажигания тоже является причиной отсутствия запуска мотора. Если перестали работать поворотники, фонари заднего хода, ближний и дальний свет — скорее всего. окислился или подгорел контакт, к которому они привязаны. Иногда достаточно его ошкурить; но если замок старый, потребуется замена всей группы.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС