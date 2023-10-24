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Угадайте, на рекламу какого автомобиля тратят больше всего денег

Исследование Сбера: Москвич 3 – самый рекламируемый автомобиль в России

Эксперты из СберМаркетинга и СберАвто проанализировали бюджеты на рекламу автомобильных брендов за первые восемь месяцев 2023 года и сравнили с данными за аналогичный период прошлого года.

В 2022 году Chery впервые возглавила список рекламодателей среди автомобильных брендов. По итогам восьми месяцев 2023 года компания удерживает лидерство, увеличив свои рекламные расходы на 211% относительно предыдущего года. Бренд Haval также увеличил свои медиаинвестиции на 56% и остался на второй позиции по объему рекламных затрат.

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На третьем месте АВТОВАЗ, который увеличил свои затраты на продвижение в 6,6 раза. На четвертом — бренд Москвич, а на пятом – Changan, который начал активную рекламную кампанию только в 2023 году. В аналогичном периоде 2022 года топ-5 авторекламодателей включал Mitsubishi, Volkswagen, Chery, Nissan и Haval.

Общие рекламные расходы автопроизводителей за первые восемь месяцев 2023 года почти не изменились по сравнению с предыдущим годом и составили 1,4 млрд рублей.

На протяжении восьми месяцев 2023 года чаще всего в рекламе продвигались модели:

  • Москвич 3
  • Exeed VХ
  • Lada Granta
  • Omoda C5
  • Lada Vesta
  • Haval Jolion
  • Chery Tiggo 8 Pro Max
  • Chery Tiggo 7 Pro Max
  • Tank 300
  • Haval F7.

Автопроизводители потратили на продвижение этих авто свыше 800 млн рублей.

В 2023 году автобренды начали больше рекламироваться на радио, где их доля составила 42% (почти 610 млн рублей), на ТВ – 33% (почти 470 млн рублей), в наружной рекламе – 18% (свыше 255 млн рублей).

В прошлом году автопроизводители больше всего вкладывались в рекламу на ТВ (доля составила 46%, более 665 млн рублей), радио – 18% (почти 250 млн рублей) и в интернете – 23% (порядка 330 млн рублей).

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Москвич

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За РулемАлексеева Елена
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