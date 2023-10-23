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В Петербурге за месяц зарегистрировано 5768 новых машин — в два раза больше, чем в 2022 году

Петербург установил в сентябре месячный рекорд по продажам автомобиля Lada

Количество регистраций новых автомобилей по состоянию на сентябрь 2023 года упало на 10% по сравнению с августом. Такую статистику приводит Telegram-канал AutoRun Spb.

Отмечается, что было зарегистрировано 5768 новых машин. При этом текущие показатели более чем в два раза превышают итоги сентября 2022 года — тогда «Автостат» обнародовал данные о продаже в Петербурге 2647 автомобилей.

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Примечательно, что на продукцию АВТОВАЗа приходится 15% от общего объема, это своеобразный месячный рекорд по Петербургу. В сентябре 2023 года в городе на Неве было зарегистрировано 877 автомобилей Lada, это на 139 единиц больше, чем в августе. Для сравнения, регистрации новых автомобилей марки «Москвич» в сентябре упали почти в два раза: до 59 против 107 в августе. Китайская Geely тоже показала рост, но, скорее, символический – на 3 автомобиля больше.

Новинки рынка Jetour впервые достигли отметку в 100 машин за месяц, марка TANK на протяжении четырех месяцев стабильно держит позиции на одном уровне. У Kaiyi объемы пока ниже, при этом марка вошла в топ-20 по итогам трех кварталов. Благодаря схеме параллельного импорта растут регистрации новых японских автомобилей Toyota.

Несмотря на то, что китайский премиум-бренд электрокаров Zeekr официально не продается в РФ, по итогам сентября в Петербурге эта марка оказалась на уровне официально поставляемого в нашу страну Voyah – 49 регистраций.

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Источник: Run Spb

Фото: Александр Щербак/ТАСС

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