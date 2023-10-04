Взрывной рост: продажи Lada подскочили в два раза

АВТОВАЗ: с января по сентябрь продажи Lada выросли на 96%

Впечатляющий рост продаж в этом году демонстрирует АВТОВАЗ. В сентябре было реализовано 36 231 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada (+8,7% к августу 2023 года), что стало лучшим результатом за последние два года.

Всего за 9 месяцев в России продали 242 552 новых автомобиля, это на 96% больше, чем за тот же период прошлого года.

По моделям (продажи в сентябре):

Vesta - 7301 шт.(24 381 за 9 месяцев этого года)

Granta - 19 913 шт. (+48,4% к сентябрю 2022 года)

Niva Legend - 4070 шт.

Niva Travel - 4295 шт.

Санкционное давление не прекращается, но трудности удается преодолевать, при этом удовлетворять спрос на рынке и поддерживать наполненность складов дилеров. В третьем квартале 2023 года выпущено более 118 тыс. авто, это в 1,7 раза больше, чем во втором квартале.

Попадание АВТОВАЗа в санкционные списки не оказывает значительного влияния на работу, хотя нельзя исключить появления факторов, на которые у компании не будет влияния. Таких как прохождение зарубежных платежей или регулярность поставок материалов или субкомпонентов прямым поставщикам, отметил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

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Источник: АВТОВАЗ

Фото: Сергей Петров/ТАСС